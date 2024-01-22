В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?43 комментария
Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме
Мэр Кличко: Украина во главе с Зеленским движется в неправильном направлении
Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, критики президента Владимира Зеленского находятся под давлением, заявил мэр Киева Виталий Кличко канадскому изданию Globe and Mail.
Кличко раскритиковал единый украинский телемарафон за отсутствие критики и демократии. По его словам, «здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», за которым стоит желание некоторых людей, имена которых он назвать не может, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что на Украине мэры и главы общин назначаются сверху, а не избираются гражданами. Кличко также заявил, что поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, некоторые из этих дипломатов разделают его «переживания».
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии, где у него есть особняк в Гамбурге за 6 млн долларов.