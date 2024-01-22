Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме

Мэр Кличко: Украина во главе с Зеленским движется в неправильном направлении

Tекст: Вера Басилая

Кличко раскритиковал единый украинский телемарафон за отсутствие критики и демократии. По его словам, «здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», за которым стоит желание некоторых людей, имена которых он назвать не может, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что на Украине мэры и главы общин назначаются сверху, а не избираются гражданами. Кличко также заявил, что поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, некоторые из этих дипломатов разделают его «переживания».

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии, где у него есть особняк в Гамбурге за 6 млн долларов.