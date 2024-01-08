Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.5 комментариев
У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов
В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.
Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.
ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.