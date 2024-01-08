У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов

В Британии сочли истеричным поведение Залужного

Британский аналитик Меркурис заявил об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

«У него была полная истерика. Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», – заявил аналитик. По его словам, состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

Меркурис также назвал ракетные удары ВС России разрушительными для морального духа солдат ВСУ, передает «Лента.ру» со ссылкой на эфир YouTube-канала The Duran.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что военная разведка Британии заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам. В Лондоне ожидали от Москвы серию атак по энергетическому сектору Украины, однако вместо этого ВС РФ с конца декабря наносят удары по военно-промышленным объектам.

Еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

2 января, ВС России продолжили наносить удары по военным объектам, о чем также подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».