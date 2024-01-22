В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
На Украине собрались ввести множественное гражданство для всех, кроме россиян
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым будет введен в стране институт множественного гражданства. Получить украинский паспорт смогут в разных странах, кроме России.
Зеленский в видеообращении в соцсетях сообщил, что новый институт позволит получить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», кроме граждан России, передает ТАСС.
В том числе украинское гражданство смогут получить иностранцы, воюющие на стороне ВСУ.
В сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.