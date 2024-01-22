На Украине собрались ввести множественное гражданство для всех, кроме россиян

Tекст: Ольга Никитина

Зеленский в видеообращении в соцсетях сообщил, что новый институт позволит получить гражданство «всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», кроме граждан России, передает ТАСС.

В том числе украинское гражданство смогут получить иностранцы, воюющие на стороне ВСУ.

В сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.