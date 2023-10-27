Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России
Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот.
В Казахстане открыт новый центр миротворцев НАТО. Именно такие публикации стали появляться в российских СМИ несколько дней назад. Они оказались настолько резонансными, что их вынужден был комментировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший о необходимости собрать «более детальную информацию», в том числе и от «наших друзей из Астаны».
Сами друзья тут же пояснили, что состоялось лишь открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций Минобороны Республики Казахстан при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Сам центр, мол, существует аж с 2006 года. Там осуществляется «языковая подготовка и подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях по стандартам ООН, обучение основам международного гуманитарного права, положениям нормативной правовой базы по миротворческой деятельности».
«Центр миротворческих операций» близ Алматы – структура армии США, где американцы готовят казахстанских военных. Практика показала, что готовят скверно: десантные части, офицеры которых обучались там у американских инструкторов, первыми сдавались мятежникам в ходе событий 2022-го», – рассказал газете ВЗГЛЯД об объекте глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
И возможно, информация об этом центре не вызвала бы такой резонанс, если бы являлась единичным случаем сотрудничества Казахстана с Соединенными Штатами – открытыми врагами двух ключевых казахских партнеров (России и Китая). Однако этот случай не единичный.
«На территории республики действует минимум две военных биолаборатории США в Алмате и Гвардейском (Жамбылская область), которые финансируются Пентагоном и управляются через специальный отдел «биобезопасности» в составе посольства США, – продолжает Никита Мендкович. – Безусловно, работа биолабораторий США в Казахстане и тренировочного центра в Алмате с участием США нарушает обязательства республики в рамках ОДКБ и ШОС». В эту же корзину идут заявления казахстанских властей об «однозначном следовании санкционному режиму» Запада в отношении России.
В этой ситуации в России проявляются голоса о недовольстве позицией Казахстана. Спекуляции по поводу, что Астана вслед за Ереваном уходит на Запад. «Казахстан идет по грани», констатируют российские политологи. Что же происходит в отношениях Казахстана и Запада?
Американо-казахстанские отношения на сегодняшний день действительно стабильно развиваются. «Обе стороны заинтересованы друг в друге. США, во-первых, очень плотно инвестировали в экономику Казахстана. Во-вторых, Штаты рассматривают свои отношения с Казахстаном в контексте борьбы с Россией и Китаем одновременно. Наращивая свое влияние в Казахстане, создают одновременно проблемы и для Москвы, и для Пекина», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Для Казахстана же отношения с США являются важнейшим элементом многовекторности.
«Претендуя на региональное лидерство в Центральной Азии, он не хочет попадать в абсолютную зависимость от России и Китая. Поэтому Астана постоянно будет балансировать отношения с Москвой и Пекином за счет Вашингтона. Всегда будет поддерживать более интенсивные отношения с Западом, нежели менее амбициозные страны Центральной Азии», – продолжает Дмитрий Суслов.
С другой стороны, эту многовекторность нельзя сравнить с армянской или даже с белорусской до 2020 года. Астана понимает, что, в отличие от Еревана и Минска, просто по определению не может сделать стратегический выбор в пользу Запада. «Никол Пашинян надеется, что Армении будет предоставлено членство в европейских и евро-атлантических институтах. Что Армения станет либо кандидатом в члены ЕС, либо членом ЕС. А может быть и НАТО. В случае с Казахстаном это невозможно в силу его географического положения. Поэтому он вынужден поддерживать политику балансирования», – говорит Дмитрий Суслов.
Этой политикой, в частности, определяется и столь нервирующий некоторых российских экспертов подход казахов в отношении санкций. Астана не хочет идти на открытый конфликт с американским Минфином.
«Компании, которые приносят выгоду или сотрудничают с подсанкционными лицами, могут быть подвержены финансово-блокирующим санкциям или мерам экспортного контроля. Проще говоря, Запад может ввести экспортные ограничения против той страны, которая поставляет в России евросоюзовскую или американскую электронику. Количество подсанкционных товаров идет на тысячи, но США и ЕС сейчас основной акцент делают на электронике, – напоминает газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев – Прецеденты вторичных санкций были. Например, 20 июля четыре киргизские компании попали в списки заблокированных лиц. Попадали под эти санкции компании из Индии, Китая, Финляндии, Лихтенштейна. Правительство Казахстана или любого другого государства на риски должно обращать внимание».
С другой стороны, российско-казахстанское торговое сотрудничество выстроено весьма гибко. «Казахстан на текущий момент остается важным торговым партнером РФ, несмотря на регулярные заявления о «соблюдении ограничений», – напоминает Никита Мендкович. – От торговли с РФ в обход санкций республика отказаться не может, так как она приносит большие прибыли, существенно увеличивая поступления от экспорта в Россию».
И в этой ситуации сложно требовать, чтобы Казахстан прекратил свое дипломатическое маневрирование. В том числе потому, что вопрос соблюдения санкций является не только государственным, но и частным.
«Отдельные предприниматели взвешивают для себя что им важнее – сохранить российский рынок или избежать вторичных санкций со стороны Запада. И эта проблема касается не только Казахстана – большинство стран санкций против РФ не ввели, но национальный бизнес и в Китае, и в Индии, и в Индонезии очень осторожен в сотрудничестве с Москвой, – напоминает Иван Тимофеев. – Казахстанская тематика периодически подхватывается СМИ. Я бы осторожнее к этому относился, поскольку наши оппоненты могут использовать эти публикации в своих интересах».
Ведь для Казахстана вопрос отношений с Западом является элементом национальной безопасности. «Практически ни при каких обстоятельствах Казахстан не откажется от своих связей с США и Западом вообще. Для него это гарантия независимости», – поясняет Дмитрий Суслов.
По его мнению, «уровень американо-казахстанского сотрудничества должен напрягать Москву только в том случае, если он приобретает откровенно антироссийский или антикитайский характер», «если Казахстан позволит использовать себя в антироссийской политике». То есть, проще говоря, Россия должна включаться только тогда, когда казахстанские власти в своей многовекторности теряют равновесие. И такие случаи были. «Например, под давлением Москвы и Пекина казахстанская армия прекратила в 2020 году совместные с США учения «Степной орел». В 2022 году был введен запрет на экспорт боеприпасов, который попадали на Украину», – напоминает Никита Мендкович.
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В остальных же случаях Москва может просто подстраиваться под реальность. «Создавать безопасную от отслеживания Западом систему транзакций. Ну и работать в плане осуществления торговых операций с минимальными рисками для наших граждан и юрлиц, а также зарубежных контрагентов», – говорит Иван Тимофеев. «Также при борьбе с американским вмешательством в рамках региона нужно делать ставку на позицию населения. Большинство казахстанцев всех национальностей на нашей стороне, и роль нашей дипломатии именно в том, чтобы власти не ограничивали их свободу волеизъявления», – говорит Никита Мендкович.
Ну и, конечно, пользоваться американскими ошибками. «Риторику о соблюдении санкций казахстанский МИД рассматривает как способ «умасливания» Вашингтона и Брюсселя. Страны Запада прекрасно понимают, что казахстанские дипломаты цинично обманывают их, так же как и мы понимаем их нечестность. Америка давит на Астану, угрожая новой цветной революцией», – продолжает Никита Мендкович.
И это давление в условиях тотальной зависимости Казахстана от России и Китая не может не вызывать у казахстанского руководства тотального неприятия. Особенно на фоне совершенно иного подхода Москвы, просящей лишь не пересекать граней разумности в этой политике многовекторности.