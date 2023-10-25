Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
FT сообщила о возвращении в Россию бежавших релокантов
Financial Times: Сбежавшие из России релоканты вернулись на Родину из-за потери заработка
Молодые специалисты, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на родину из-за ухудшения качества жизни за рубежом и конфликта на Ближнем Востоке, пишут британские СМИ.
Исследователь из Института Европейского университета во Флоренции Иветта Сергеева отметила, что решили вернуться в Россию очень компетентные специалисты, которые потеряли «вне дома» статус и заработок, передает Ura.ru со ссылкой на Financial Times.
Издание также приводит результаты опроса релокантов, согласно которым более 15% респондентов уже вернулись в Россию по разным причинам. Некоторые поехали просто «уладить свои дела».
В статье рассказывается история промышленного дизайнера Игоря Газарова, который уехал в Армению, чтобы переждать СВО. Позже он переехал с супругой в Казахстан, но вскоре семья поняла, что не могут справиться с казахстанским уровнем жизни.
«Московский комсомолец» пишет, что на пропускных пунктах стали образовываться очереди из желающих вернуться в Россию из Казахстана.
В ФСБ заявили, что с начала СВО было зафиксировано 9,7 млн выездов из России.
Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.