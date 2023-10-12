Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

Tекст: Вера Басилая

Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.