Казахстан идет по грани

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Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Несмотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты Ведомости/ТАСС
Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
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Послом США в России станет подозрительная личность

Трейси – профессиональный советолог и знает русский язык U.S. Department of State
Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы – потенциально опасной для интересов РФ. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства Владимир Смирнов/ТАСС
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Казахстан идет по грани

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нужно быть готовыми к тому, что в предстоящие месяцы Казахстан немного «потрясет» и отдельные проявления смогут вызывать в России подозрительность. Принципиальное значение имеет способность отделить главное от второстепенного. Подробности...

Энергетический кризис отправляет Европу в «темные века»

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Нынешней зимой в Европе будет темно и холодно. И не факт, что весна принесет свет и тепло. Мир вступает в эпоху высоких цен на природные ресурсы, которых у амбициозных европейцев нет, не было и не будет. Подробности...
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Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения. Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Тимофей Бордачёв

    Казахстан идет по грани

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		19 сентября 2022, 09:10

    Дружественный Казахстан – пожалуй, чемпион мира по количеству переименований собственной столицы. В этом одно из важнейших достижений республики за 30 лет государственности. Символ решительности и одновременно непостоянства ее прекрасного народа, привыкшего к свободе степей, а не духоте мегаполисов. Пару дней назад казахстанский парламент принял решение об изменении названия главного города. Теперь он вновь будет называться Астана, а принятое в честь первого президента наименование Нур-Султан остается в прошлом.   

    Одновременно с таким фундаментальным решением, как обретение столицей своего старого имени, казахстанские законодатели поддержали предложения президента Токаева о проведении досрочных выборов на высший пост и ограничении полномочий его обладателя одним периодом в 7 лет. Это значит, что уже в конце осени действующий глава республики должен выиграть выборы и остаться с нами вплоть до 2029 года. Будем надеяться, что подготовка и проведение этого знакового события пройдут успешно. Тем более, что у России, как ни у кого другого, есть основания неравнодушно относиться к происходящему в Казахстане.

    После того, как стала более-менее понятна судьба Украины, среди обретенных в 1991 году соседей России именно будущее Казахстана вызывает наиболее пристальный интерес. Существуют, правда, отдельные скептики, которые задаются сложными вопросами относительно перспектив Армении, Молдавии, Киргизии или Эстонии. Но в данных государствах острота проблем несколько смягчается небольшими размерами. Это делает их менее привлекательными для внешних сил, которые стремятся превратить российское пограничье в пылающий пояс.

    Казахстан является более масштабным с точки зрения своего геополитического положения и одновременно сложным, если обратиться к фундаменту его самостоятельного развития. Республика занимает пространство, обеспечивающее стратегическую глубину России и Китая. Не случайно, что в ходе своей поездки на саммит ШОС в Самарканде лидер КНР Си Цзиньпин сначала посетил Астану. Поэтому внутренняя дестабилизация здесь могла бы стать серьезной проблемой для Москвы и Пекина. В этом заинтересованы США, которые пытаются испортить евразийским гигантам жизнь там, куда только способны дотянуться.

    Но вместе с тем Казахстан – это логистический кошмар с точки зрения разворачивания американской инфраструктуры борьбы с Россией и Китаем. Единственный путь туда – это через Каспий или по воздуху из Азербайджана. Даже располагая в Казахстане серьезным влиянием на неокрепшие умы, США будет сложно обеспечивать их сопротивление здравому смыслу даже в приблизительно сравнимых с украинским случаем масштабах. Сравнивать потенциал Казахстана и Украины в качестве антироссийского тарана означает спорить с географической и демографической реальностью. Не говоря уже о том, что в Казахстане нет того, что было «скрепой» для украинского общества на протяжении последних минимум 100 лет – системной русофобии.

    Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    Максимум, на что американцы могут рассчитывать в казахстанской степи – создание хаоса и полной неуправляемости, что заставит Россию и Китай тратить средства и военные ресурсы. Однако именно этого может оказаться для США достаточно. Тем более, что некоторые возможности и предпосылки для такого развития событий присутствуют. В первую очередь – это высокий уровень бедности, социального неравенства и разрыва в доходах. Многие из этих проблем стали очевидны в январе 2022 года, когда Казахстан удивил всех своих друзей внезапной вспышкой массового насилия, сопровождавшегося нападениями на сотрудников правоохранительной системы и грабежами. Основной движущей силой для этих выступлений, как считают специалисты, была бедная молодежь из аулов и маленьких городов. Мы пока не знаем, насколько уверенно данная проблема решается правительством сейчас.

    Могут оказаться проблемой и особенности экономики, сформировавшиеся на ранних этапах государственности в 1990-е годы. Тогда много предприятий республики оказались под контролем инвесторов из Великобритании и США. Сейчас все более очевидно, что англосаксы, пуская под откос всю мировую экономику, вполне могут пожертвовать своими капиталами в Казахстане, если беспорядки там навредят России и Китаю. Именно в этой связи таким важным для Москвы является успех политики казахстанского правительства в деле постепенного освобождения от полуколониальной зависимости. Победа на досрочных выборах должна дать президенту Токаеву необходимые для этого политические ресурсы.

    С этим вызовом связаны и действия Казахстана в последние месяцы, столь часто оказывающиеся поводом для недовольства в России. Но возможно, что именно Казахстан – это не тот случай, когда нужно требовать от союзника полной и демонстративной лояльности. Во-первых, Россия в принципе не имеет американской привычки устраивать казарму из любого объединения государств со своим участием. Во-вторых, стабильность этой хрупкой и уязвимой страны-соседки для России важнее, чем выгоды от явного нарушения Астаной требований США в части экономических отношений с Россией. Это, конечно, не означает, что нет необходимости внимательно смотреть на происходящее в Казахстане и дружески указывать соседям на особенно яркие проявления так называемой санкционной лояльности.

    Но мы, видимо, понимаем, что Казахстан сейчас идет по очень тонкой грани. Она пролегает между адекватным восприятием своего географического положения и необходимостью не подставить себя под решительный удар из-за океана. Особенно с учетом того, что последствия такого удара для казахстанской экономики придется улаживать все равно России – никто, кроме нас, спасать соседей не будет. Американцы отказываются помогать даже своим европейским союзникам, а о расходном материале на периферии тут даже говорить не приходится.

    Также было бы слишком амбициозно требовать от Казахстана благодарности за ту поддержку, которую Россия и страны ОДКБ оказали его властям во время январских событий. Более того, решающее миротворческое вмешательство ОДКБ тогда – это фактор слабости, а не силы казахстанского руководства. Для любой неокрепшей государственности простые технические проблемы могут стать системными. Даже в том случае, если силы ОДКБ не сыграли центральной роли в усмирении беспорядков, окончательное утверждение текущего правительства у руля власти неизбежно ассоциируется с вмешательством извне. Согласимся, что это – не лучшая форма получить легитимность, столь необходимую для реформ и развития. Особенно с учетом того, что в январе обрушился фасад успешной государственности, выстроенный на доходы от продажи энергоресурсов.  

    Нравится нам это или нет, но президенту Токаеву действительно необходимо перевернуть январскую страницу в истории республики. Это может выглядеть неблагодарностью. Но когда мы видели мораль в международной политике, где каждое государство несет ответственность только перед своими гражданами? До тех пор, пока Казахстан сохраняется в качестве сравнительно стабильного соседа, Россия может быть снисходительной и великодушной к особенностям его политической культуры. Тем более это важно сейчас. В ближайшие годы мы, вероятно, станем свидетелями разрушения всех привычных практик международного общения, возгорания множества конфликтов на периферии России, сами приложим усилия для того, чтобы наши противники в Европе и США не могли спать спокойно.

    Нельзя исключать того, что начинающаяся президентская гонка в Казахстане станет для всех достаточно напряженным временем. Мало сомнений в убедительной победе Токаева на выборах – его возможности были подтверждены июньским всенародным голосованием по изменениям в конституции. Но нужно быть готовыми к тому, что в предстоящие месяцы Казахстан немного «потрясет» и отдельные проявления смогут вызывать в России подозрительность. Принципиальное значение имеет способность отделить главное от второстепенного, увидеть, насколько действительно заслуживает интереса каждый из связанных с республикой информационных поводов. Платой за невнимание к Казахстану может оказаться не его антироссийская политика (этого не будет), а хаос, помогать в преодолении которого в любом случае придется нам.

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