Си Цзиньпин призвал страны ШОС вместе бороться с цветными революциями 16 сентября 2022, 11:19

Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития, чтобы не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Узбекистане. «Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», – приводит РИА «Новости» слова китайского лидера. В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире. В своем выступлении он подчеркнул, что в идейных и институциональных основах «организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС». «Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации», – подчеркнул Токаев. Газета ВЗГЛЯД писала, как саммит в Самарканде расширил влияние Москвы в Азии. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вывести мир на траекторию позитивного развития 15 сентября 2022, 16:21

Лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «В условиях глобальной пандемии мы по-прежнему поддерживаем эффективные стратегические контакты, в частности путем проведения телефонных разговоров», – цитирует его ТАСС. Также он добавил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития». Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Токаев поддержал идею переименования столицы Казахстана 13 сентября 2022, 14:53

Предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет, сообщил пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай. «Президент проинформирован об этой инициативе депутатов... Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», – написал Желдибай в социальной сети, передает РИА «Новости». Он заявил, что Токаев считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и развития столицы. Ранее группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице страны Нурсултану прежнее название Астана, следует из заявления. Напомним, в марте 2019 года депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Си Цзиньпин прибыл в Нур-Султан 14 сентября 2022, 13:31
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Нур-Султан, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Токаев лично встретил в аэропорту высокого гостя, в воздушной гавани в честь него был выстроен почетный караул. По завершении церемонии кортежи направились в резиденцию казахстанского лидера. Пресс-служба Токаева ранее сообщала, что китайский лидер посетит Нур-Султан 14 сентября по приглашению казахстанского президента. Лидеры двух стран обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. В МИД Казахстана отмечали, что это первый зарубежный визит китайского лидера с начала пандемии COVID-19. Путин назвал уродливыми попытки создания однополярного мира 15 сентября 2022, 14:49

Попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде. «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – передает ТАСС слова Путина. Также глава России заявил, что ШОС важно укрепить свою роль как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Он указал на очный формат проведения ШОС впервые после перерыва из-за пандемии коронавируса. Ранее Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване.

В Казахстане разрешили экспорт муки и пшеницы 14 сентября 2022, 20:52
Минсельхоз Казахстана с 14 сентября снял ограничения на экспорт зерна и муки, сообщают СМИ. «Соответствующий приказ подписал глава ведомства Ербол Карашукеев. Ограничения на экспорт для обеспечения продовольственной безопасности вводили еще в июле. Продлиться они должны были до 30 сентября», – сообщает Nur.kz в своем Telegram-канале. Напомним, в апреле казахстанский Минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки. В обмен производители товаров должны были 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене. Позже квотирование продлили до 30 сентября. Путин предсказал рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году 15 сентября 2022, 14:53

Торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. «Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил 140 млрд долларов. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», – сказал глава российского государства на полях саммита ШОС в Самарканде, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность, что по итогам 2022 года товарооборот между странами покажет рекорд, а в близкой перспективе годовой товарооборот достигнет 200 и более млрд долларов. Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.

Путин заявил о внешнеполитическом тандеме России и Китая 15 сентября 2022, 15:59
Внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. «Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности», – цитирует ТАСС Путина. Он подчеркнул, что обе страны совместно выступают «за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое». Также президент России Владимир Путин в преддверии съезда Компартии Китая пожелал председателю КНР Си Цзиньпину дальнейших успехов «в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации». Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях. Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков заявил о невозможности существования однополярного мира 13 сентября 2022, 13:48

Москва совпадает с Пекином в оценках относительно того, что существовать однополярный мир больше не может и претензий «золотого миллиарда» на навязывание своей воли другим невозможно, за

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасными переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде. «Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз», – сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», сообщает Zvezdanews в своем Telegram-канале. Также он добавил, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках текущей международной обстановки, стороны продолжат координировать действия. «У нас полное совпадение оценок международной обстановки. Здесь у нас нет никаких расхождений. Будем продолжать координировать свои действия в том числе на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН», – приводит слова Лаврова ТАСС. Напомним, лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Жители Нур-Султана поддержали возвращение городу названия Астана 15 сентября 2022, 09:47 Текст: Антон Никитин

Жители казахстанской столицы поддержали предложение вернуть городу название Астана, следует из трансляции публичных слушаний, которая велась в соцсетях маслихата (местного представительного органа власти). На этой неделе городские власти предложили высказаться по поводу переименования столицы. В слушаниях приняли участие жители Нур-Султана и представители общественности. Так, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган отметил, что роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана была неоценимой, но переименование столицы в его честь оказалось поспешным. «Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное – позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится», – приводит его слова РИА «Новости». По словам секретаря маслихата Ерлана Каналимова, новое переименование города обойдется значительно дешевле, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном. Он пояснил, что в 2019 году мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге (более 63 тыс. долларов), но в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Столица Казахстана стала Нур-Султаном в марте 2019 года. С идеей переименования тогда выступил Касым-Жомарт Токаев, который сменил на посту главы государства сложившего полномочия первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки к Конституции. В начале сентября депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице название Астана. По мнению парламентариев, неправильно при жизни человека называть его именем город. Кроме того, считают депутаты, возвращение прежнего названия отвечает ожиданиям народа, который так и не принял переименования города. Пресс-секретарь главы Казахстана сообщил, что предложение о возвращении столице республики прежнего названия Астана включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новый Казахстан избавляется от старого. Новости СМИ2 В Газпроме заявили о повышенном интересе Китая к поставкам российского газа 15 сентября 2022, 14:43 Текст: Кристина Цыцура

Страны Азии увеличили импорт трубопроводного газа на фоне роста цены СПГ, Газпром фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы Газпром Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме. «В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынки увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО «Газпром» фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу «Сила Сибири». Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке», – передает ТАСС его слова. Аксютин добавил, что, согласно прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран Европы. Также он добавил, что политика ЕС по отказу от российского газа обрекает Европу на снижение конкурентоспособности экономики, ее роста строился на поставках газа из России. «Благополучие стран Европы строилось на недорогом энергосырье из России. Так, экспорт российского природного газа в Европу с 1967 года хорошо коррелируется с ростом экономики ЕС», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали «Сила Сибири – 2» согласованы. Путин: Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» 15 сентября 2022, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», осуждает провокации США в Тайване. «Твердо на деле придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», – цитирует российского лидера ТАСС. Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В нынешнем году это вторая личная встреча лидеров. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, такой контакт имеет особое значение с учетом ситуации в мире. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. В частности, будут предметно рассмотрены пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление и укрепление прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов. Особое внимание на встрече планируется уделить ситуации на Украине. Новости СМИ2 Япония обещала внимательно следить за развитием отношений России и Китая 16 сентября 2022, 06:10

Правительство Японии считает необходимым внимательно следить за дальнейшим развитием российско-китайских отношений, сообщил глава японского МИД Есимаса Хаяси. «Мы считаем необходимым внимательно следить за развитием российско-китайских отношений», – приводит ТАСС ответ министра иностранных дел Японии на просьбу прокомментировать встречу лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Хаяси добавил, что японская сторона в курсе прошедших в четверг переговоров между лидерами России и Китая, но воздержался от прямых комментариев по поводу этой встречи. В то же время он предположил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в регионе. Накануне президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином Путин также заявил, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях. Также в ходе встречи с Си Цзиньпином он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде заявил, что перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен в мировом масштабе Китай готов вместе с Россией вывести быстро меняющийся мир на траекторию позитивного развития. Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как самаркандский саммит ШОС с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина расширил влияние Москвы в Азии. Путин заявил о близости позиций по многим вопросам с Китаем и Монголией 15 сентября 2022, 16:29 Текст: Вера Басилая

Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде. «Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая географическое положение трех стран и их давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважение и симпатию друг к другу народов стран. «Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки, выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях», – отметил Путин. Он напомнил об утвержденной в 2015 году дорожной карте сотрудничества трех государств и об одобренной в 2016 году программе создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай. «Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются», – подчеркнул Путин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Новости СМИ2 Путин отметил сбалансированную позицию Китая по Украине 15 сентября 2022, 14:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису. «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом», – передает его слова ТАСС. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – подчеркнул Путин. Напомним, Путин и Си Цзиньпин впервые с февраля лично встретились на саммите ШОС. Лидеры намерены также обсудить широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. Особое внимание планируется уделить путям дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановлению и укреплению прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов. Также будет рассмотрен вопрос Украины. В предыдущий раз лидеры лично встречались в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV Олимпийских зимних игр.