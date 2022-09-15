Жители Нур-Султана поддержали возвращение городу названия Астана

Жители казахстанской столицы поддержали предложение вернуть городу название Астана, следует из трансляции публичных слушаний, которая велась в соцсетях маслихата (местного представительного органа власти).

На этой неделе городские власти предложили высказаться по поводу переименования столицы. В слушаниях приняли участие жители Нур-Султана и представители общественности. Так, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган отметил, что роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана была неоценимой, но переименование столицы в его честь оказалось поспешным.

«Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное – позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам секретаря маслихата Ерлана Каналимова, новое переименование города обойдется значительно дешевле, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном. Он пояснил, что в 2019 году мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге (более 63 тыс. долларов), но в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот.

Столица Казахстана стала Нур-Султаном в марте 2019 года. С идеей переименования тогда выступил Касым-Жомарт Токаев, который сменил на посту главы государства сложившего полномочия первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки к Конституции.

В начале сентября депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице название Астана. По мнению парламентариев, неправильно при жизни человека называть его именем город. Кроме того, считают депутаты, возвращение прежнего названия отвечает ожиданиям народа, который так и не принял переименования города.

Пресс-секретарь главы Казахстана сообщил, что предложение о возвращении столице республики прежнего названия Астана включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новый Казахстан избавляется от старого.