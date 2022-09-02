В Казахстане предложили вернуть столице республики прежнее название

Запорожские власти подвели итоги визита МАГАТЭ на ЗАЭС

«Визит МАГАТЭ на ЗАЭС явно прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. Подтверждением этому являются заявления украинских властей о недопуске якобы независимых журналистов и обвинения МАГАТЭ в трусости», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя итоги визита организации на Запорожскую АЭС.

«Все прошло в нормальной, рабочей обстановке. Мы смогли не только обеспечить безопасность делегации, но и провели их по всем объектам. В частности, представители МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса №1, куда ранее ВСУ нанесли удар 155-мм калибром. Они увидели все своими глазами», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Более того, членам миссии удалось пообщаться с сотрудниками станции. Что примечательно, работники формально еще подчиняются украинскому «Энергоатому». И вчера они впервые открыто рассказали международной организации, кто на самом деле несет угрозу станции. Также они подробно рассказали МАГАТЭ, как на территории объекта работает «Росатом», – заметил собеседник.

Рогов обратил внимание и на реакцию ООН по итогам визита МАГАТЭ. «Фактически в организации заявили, что России удалось предотвратить захват ЗАЭС украинскими боевиками. По крайней мере, я так трактую слова о том, что наши войска сделали все необходимое для защиты членов миссии», – пояснил он.

«Также состоялась встреча представителей МАГАТЭ с жителями Энергодара. Они передали обращение Гросси с требованием сделать все возможное для прекращения обстрелов со стороны ВСУ. Эти документы и заявления переданы непосредственно организации, которая является гарантом безопасности ядерных объектов. Это очень важный шаг», – уверен собеседник.

Очевидно, что визит МАГАТЭ прошел вразрез с планами Владимира Зеленского. «Он хотел силами десанта ВСУ захватить ЗАЭС, а потом и всю делегацию МАГАТЭ в качестве заложников. Это, по его логике, должно было привести к подтверждению контроля Украины над ЗАЭС», – говорит Рогов.

«Стоит обратить внимание на то, как вечером Зеленский в своем видеообращении буквально бился в истерике из-за того, что вместе с Гросси на ЗАЭС не пустили «независимых журналистов». Я же не исключаю, что эти «журналисты» – некая группа диверсантов или шпионов, которой приказали проникнуть на территорию станции и дестабилизировать ее работу», – предположил собеседник.

«Кроме того, заявление Михаила Подоляка о том, что организации, подобные МАГАТЭ, ведут себя трусливо, лишь в очередной раз подтверждает, что у них все пошло не по плану. Я думаю, что сейчас они будут искать виновного в провале провокации. Кого сделают козлом отпущения – покажет время. Под удар могут попасть и представители силовых ведомств», – заключил Рогов.

Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».

При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.

Вместе с тем ВСУ предприняли несколько попыток сорвать визит миссии. Десант, который ВСУ пыталися высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами.

При этом украинское руководство осталось крайне недовольным результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский огорчен тем, что Гросси не приобщил к работе делегации МАГАТЭ украинских и международных журналистов. «И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – добавил он.

Еще негативнее работу МАГАТЭ оценил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе», – сказал он. Подоляк также возмутился тем, что миссия МАГАТЭ слушала представителей «Росатома», после чего Гросси остался доволен состоянием станции.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжили обстреливать Энергодар, они попали по тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи Запорожской атомной электростанции.

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