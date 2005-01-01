Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны

Депутаты парламента Казахстана приняли в среду в двух чтениях поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Принято историческое решение», – сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования, передает РИА «Новости».

Теперь поправки о переименовании столицы должен подписать президент Казахстана.

Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан. Кроме того, он предложил назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Назарбаева.

Во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В среду он принес присягу народу Казахстана. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.