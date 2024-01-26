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    Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    @ Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

    26 января 2024, 12:16 Мнение

    Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76

    Конфликт между Тиной Канделаки и властями Казахстана (первая раскритиковала цветущий в стране национализм, вторые лишили ее за это права на въезд) подсветил очень важную проблему, которая может стать источником больших неприятностей для стран постсоветского пространства. Проблему управляемого национализма, который каждый раз, в каждой стране, демонстрировал свою абсолютную неуправляемость.

    И в Казахстане, кстати, тоже. В январе 2022 года именно казахские националисты (взращенные в том числе западными фондами) устроили массовые беспорядки в стране и фактически на время захватили контроль над городом Алма-Ата. И речь тогда шла не о каком-то выступлении отдельной банды – абсолютное большинство экспертов сходились в том, что власть Касым-Жомарта Токаева висела на волоске, что чиновники колебались и не понимали, кого им поддерживать. И что именно Россия тогда спасла Казахстан – не только самим фактом прибытия российских миротворцев, но еще и демонстративной готовностью Владимира Путина помочь в наведении порядка.

    Казалось бы, после такого массового нарушения правил политической игры казахские националисты должны были быть подавлены. Посажены, расстреляны – как это сделали бы, например, в том же Узбекистане после подобного мятежа. Но нет, их и из власти не удалили – на сегодняшний день они даже сидят в правительстве.

    Да, отчасти это объясняется особенностью местной власти. Клановая политика Казахстана предполагает сохранение баланса сил между всеми группировками (в том числе и между побежденными с победителями). Отчасти объясняется внешнеполитической стратегией страны – многовекторностью. Казахстанские власти пытаются уравновесить влияние России и Китая за счет западного вектора, а для этого нужно не особо преследовать западную клиентеллу – тех самых националистов, которых взращивают в том числе и на деньги американских и европейских фондов.

    Но во многом пиетет в отношении бунтовщиков объясняется тем, что их взращивали и сами казахстанские власти. Как некий балансир для российского влияния, а также основу для строительства национального государства.

    С момента распада Советского Союза прошло уже более 30 лет, а казахские власти до сих пор опасаются возможного поглощения Россией территорий как минимум Северного Казахстана. И события на Украине в 2014 и 2022 годах лишь подстегнули эти необоснованные, но все-таки глубоко укоренившиеся в казахстанской элите страхи. Кроме того, националисты нужны стране для переписывания истории. Для создания образа многовекового национального государства, которое сейчас возвращается к своим корням и к своему независимому месту в регионе.

    И при постановке таких задач (которые ставит не только Казахстан) практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории. Забыть о том, что именно под российским контролем зачастую начиналась создаваться национальная государственность и практически всегда с нуля строилось то, что мы сейчас называем социальной сферой, а также урбанизированным обществом. Для того, чтобы это забыть или нивелировать, нужно пересматривать историю – в том числе через подсвечивание дискредитирующих Россию моментов.

    Именно поэтому национализм на Украине, в Грузии (на начальном этапе), Армении (на нынешнем этапе), Казахстане, Прибалтике и даже своеобразный национализм (а точнее, румынизация) Молдавии имеют антироссийский характер. Выражаясь словами Канделаки, всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, просто выгоняли. Неудивительно, что во всех странах национализм рано или поздно приводил к конфликту с Москвой.

    Это ни разу не означает, что страны не должны заниматься развитием национализма – они же все-таки строят национальные государства. Однако нужно все-таки понимать все риски такого строительства. Особенно сейчас, когда мир делится на регионы, и многовекторная политика малых стран теряет свою привлекательность. Ведь, например, США видят Казахстан исключительно как пространство нестабильности для ослабления Китая и России – ну и какой смысл казахам опираться на американцев?

    Тем более сейчас, когда в Казахстане очень непростая экономическая ситуация, идет обострение внутрисоциальных противоречий. Президент страны Касым-Жомарт Токаев при всех своих талантах так и не сумел обрести ту полноту власти, которая была у Нурсултана Назарбаева. Соцсети бурлят, люди воспринимают проблемы очень остро – и тот же рост национализма ложится на реальные опасения русских и городских казахов (урбанизированных, говорящих по-русски и не желающих окунаться в пучину дремучего аульного национализма) относительно происходящих в их стране событий.

    И если власти считают, что объективную критику из Москвы можно и нужно встречать лишь в штыки, то они неправы. Если они считают, что тех, кто подсвечивает реальную угрозу безопасности Казахстана, нужно всячески преследовать и травить, то они, опять же, неправы. Вместо этого было бы очень неплохо, если бы Астана провела серьезную ревизию своей внешней и внутренней политики. Привела бы ее в соответствие тому времени, в котором она живет, и тому региону, в котором Казахстан находится. И откуда он никуда не денется.

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