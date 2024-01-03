Токаев оценил роль ОДКБ в сдерживании беспорядков в Казахстане в 2022 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ОДКБ сдерживающим фактором в беспорядках 2022 года

Tекст: Денис Тельманов

«Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно», – сказал Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan, передает РИА «Новости».

Токаев подчеркнул, что обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан. Он напомнил, что на момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану.

По словам президента, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.

На заседании Совета безопасности было принято решение обратиться к ОДКБ, чтобы ввести миротворческий контингент в страну.



Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.

Токаев рассказал, что армянский миротворческий контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат в Алма-Ате, белорусский – аэродром в Жетыгене, таджикский и киргизский – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алма-Аты, российский – ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций.

По данным генпрокуратуры республики, в результате беспорядков в Казахстане в январе 2022 года погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

Ранее сообщалось, что Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.