  • Новость часаГубернатор Белгородской области вновь объявил о ракетной опасности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Названа предварительная причина взрывов в Нью-Йорке
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры
    В Челябинске объявлен в розыск подозреваемый в нападении на бойца СВО мигрант
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    36 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    3 января 2024, 06:23

    Токаев оценил роль ОДКБ в сдерживании беспорядков в Казахстане в 2022 году

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ОДКБ сдерживающим фактором в беспорядках 2022 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности сыграл роль сдерживающего фактора во время массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    «Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно», – сказал Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan, передает РИА «Новости».

    Токаев подчеркнул, что обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан. Он напомнил, что на момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану.

    По словам президента, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

    Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.

    На заседании Совета безопасности было принято решение обратиться к ОДКБ, чтобы ввести миротворческий контингент в страну.

    Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.

    Токаев рассказал, что армянский миротворческий контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат в Алма-Ате, белорусский – аэродром в Жетыгене, таджикский и киргизский – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алма-Аты, российский – ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций.

    По данным генпрокуратуры республики, в результате беспорядков в Казахстане в январе 2022 года погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

    Ранее сообщалось, что Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    31 декабря 2023, 13:14
    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев

    Сенатор Долгов: Новогоднее обращение Шольца – это личный позор для немцев

    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шольц превратился в номинальную фигуру, следующую указаниям США. Это самый антигерманский канцлер, который вместо того, чтобы решать проблемы населения страны, лишь обвиняет Москву в своих бедах, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своей предновогодней речи резко высказался в адрес России и президента Владимира Путина.

    «Видимо, авторитет Путина настолько не дает покоя Шольцу, что он даже в преддверии Нового года не может обойти его персону стороной. Спасибо, что хоть не обвиняет нашу страну и президента в том, что взорванными оказались «Северные потоки», – иронично заметил сенатор Константин Долгов.

    «Если же говорить серьезно, то необходимо понимать – Шольц стал номинальной фигурой. Это самый антигерманский канцлер за всю новейшую историю ФРГ. Он с первой минуты в офисе обслуживает интересы Вашингтона», – добавляет собеседник.

    «И самое печальное то, что Германия, даже с учетом всех трудностей послевоенного восстановления, пыталась сохранять хоть какую-то степень автономии. Все канцлеры так или иначе заботились о государстве, отстаивали интересы местного бизнеса, боролись за благополучие немецкого общества. Шольц же не делает ничего из этого», – подчеркивает парламентарий.

    «Современное правительство Германии – это трагедия немецкого народа. Годы Шольца стали вехой окончательной потери страной суверенитета. И теперь во всех бедах он обвиняет Россию», – акцентирует Долгов.

    «Если Шольц всерьез считает, что газ Германии отключила Москва, то пусть обратятся к нам. Мы все обстоятельства случившегося подробно напомним. Более того, Владимир Путин не так давно указывал, как развивались события», – говорит сенатор.

    «Несмотря ни на что, Газпром продолжает поставки в Европу. Мы свои обязательства выполняем. И не наша страна взрывала нитки «Северных потоков». Если бы я был немцем, я бы это обращение Шольца воспринимал как личный позор», – заключил парламентарий.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Так, он, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы».

    Кроме того, Шольц заявил, что после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран». После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    Позднее глава государства объяснял, почему российский газ до сих пор поставляется в Европу. Так, Путин указывал, что «Газпром надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, и он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет». Более того, «Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту по территории Украины».

    Кроме того, Россия получает за это деньги, отметил Путин. И что немаловажно, Москва не использует поставки газа в политических целях.

    Коментарии (34)
    31 декабря 2023, 10:18
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».

    После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    Коментарии (38)
    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

    Коментарии (12)
    3 января 2024, 00:11
    Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»

    Минобороны России заявило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У» и «Ольха»

    Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»
    @ Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха» были сбиты во вторник вечером над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», – приводит RT сообщение Минобороны России.

    Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.

    По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил Гладков.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и спуститься в безопасное место.

    Коментарии (2)
    1 января 2024, 13:40
    Казахстан повысил тариф на транзит нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальный оператор Казахстана АО «КазТрансОйл» сообщил о повышении тарифов на перекачку российской нефти по своем участку трубопровода ТОН-2 с 1 января, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», теперь стоимость транзита на расстояние 1 тыс. км составляет 11,28 долларов за тонну (без НДС).

    Как сообщило АО «КазТрансОйл», распоряжение о повышении тарифа было утверждено председателем правления компании в начале декабря. Когда стоимость транзита на 1 тыс. км составляла 9,3 долларов за тонну.

    Напомним, в ноябре по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 17:20
    Политолог: Атакой на Белгород Украина попыталась лишить детей Нового года

    Политолог Федорова: Волонтеры и врачи показали высочайший уровень профессионализма после атаки ВСУ на Белгород

    Политолог: Атакой на Белгород Украина попыталась лишить детей Нового года
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина хотела лишить российских детей праздника, торжественного настроения и погрузить в уныние и тревогу. Однако эта попытка не осталась безнаказанной. В контексте теракта в Белгороде огромную роль сыграла безукоризненная работа медиков и волонтеров, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «В случае с атакой ВСУ на Белгород двойных трактовок быть не может – это хладнокровно спланированный террористический акт. Самое ужасное, что били они по гражданским объектам, по людям, которые готовились к Новому году, были погружены в предпраздничные хлопоты», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Наш противник преследовал цель напугать жителей всего региона. Более того, это неслучайно было сделано именно в преддверии Нового года. ВСУ хотели сделать так, чтобы люди по всей стране, в первую очередь дети, лишились праздничного настроения, впали бы в тревогу и уныние», – уверена собеседница.

    «Вместе с тем, российские военные уже нанесли ответный удар. И сделано это было точно и четко – по центрам принятия решений.

    Отдельного внимания тут заслуживают волонтеры. Думаю, не преувеличу, если скажу, что все, кто мог туда поехать помогать, уже отправились на помощь. Даже олимпийские чемпионы не остались в стороне», – подчеркивает эксперт.

    «Особенность нашего общества в том, что в повседневной жизни мы можем ругаться, обвинять друг друга во всяких мелочах, но если случилась беда, наши люди мгновенно превращаются в единое целое. И тогда каждый делает все, что может во благо другого», – акцентирует политолог.

    Примечательно, что после сообщения об обстреле в оперативном режиме по поручению президента была сформирована бригада министерства здравоохранения во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, которая в 17 часов вылетела в Белгород для организации помощи пострадавшим. Также при содействии мэра Москвы Сергея Собянина была создана команда московских специалистов, которая также в срочном режиме прибыла в Белгород.

    «Насколько я знаю, в регионе работают высококлассные медики. И они это продемонстрировали, в том числе, когда им приходилось работать после теракта, будучи еще в опасности, но спасая пострадавших, в том числе детей. Они в полной мере показали как профессионализм, так и самоотверженность, поступили в четком соответствии с клятвой», – говорит аналитик.

    «Важно, что и Москва не осталась в стороне. Очень надеюсь, что столичные медики смогут вылечить всех пострадавших, доставленных сюда. Очень хорошо, что в нашей стране отлично развита санитарная авиация, позволяющая оперативно доставить тех, кто остро нуждается в помощи», – заключила Федорова.

    В субботу центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома. По данным Минобороны, ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского производства RM-70 Vampire. «Это преступление не останется безнаказанным», – пообещали в Минобороны.

    Ответ последовал уже в воскресенье. Как сообщили в военном ведомстве, российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор*» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Часть пострадавших были эвакуированы в столицу.

    Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ людьми прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Он подчеркнул, что состояние пациентов не ухудшилось, оно стабильное.

    В воскресенье в Telegram-канале РИА «Новости» сообщалось, что к работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 13:19
    На Украине ввели санкции против главы местного наркокартеля «Химпром»

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине решили ввести санкции в отношении шести физических лиц, среди них оказался глава украинского наркокартеля «Химпром» Егор Буркин.

    Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении отмечается: необходимо вести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря «О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций)», передает РИА «Новости».

    В числе физлиц, против которых Киев ввел санкции, указан глава действующей с 2014 года ОПГ «Химпром», которая занимается наркоторговлей, Егор Буркин. В 2016 году, когда им заинтересовались спецслужбы России, он уехал на Украину и получил там гражданство. На новом месте он мог использовать документы на имя Егора Левченко. В октябре российские спецслужбы сообщали, что именно Буркин стоял за попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария.

    Кроме того, санкции затронули и предполагаемого подельника Буркина – Андрея Амирханяна.

    Санкции, которые предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, а такжде принудительное возвращение или принудительное выдворение за пределы страны, введены на срок в пять лет.

    Ранее сообщалось, что в Башкирии трое университетских приятелей организовали наркокартель «Химпром», который стал одним из крупнейших в Восточной Европе и финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 09:35
    На трассе Алма-Ата-Екатеринбург скопилось более тысячи машин

    МВД Казахстана: На трассе Алма-Ата-Екатеринбург из-за бурана скопилось более тысячи машин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На трассе Алма-Ата-Екатеринбург из-за бурана скопилось более тысячи машин, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

    По сообщению ведомства, на дорогах Карагандинской области из-за непогоды на стоит 1359 транспортных средств, 3459 человек, в том числе 129 детей. Только на трассе Алматы-Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более 3 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как отметили в МВД, за двое суток полицейские сопроводили до ближайших населенных пунктов около 17 тыс. машин, людей размещают в теплых помещениях, организовано горячее питание.

    Напомним, в январе 2023 года спасатели в Казахстане эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 граждан России.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 02:27
    Объявленную в розыск россиянку Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

    Аргентинская полиция задержала объявленную в розыск за мошенничество россиянку Людмилу Авдюхину

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинская полиция задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по запросу России в связи с обвинениями в мошенничестве.

    Авдюхина была задержана во вторник, 2 января 2024 года, рядом с домом, в котором жила. Россиянку подозревают в хищении средств клиентов агентства недвижимости в Барнауле на более чем 100 млн рублей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

    По данным газеты, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года и чтобы запутать следы, часто меняла место жительства.

    Газета отмечает, что сейчас дело россиянки было передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

    В посольстве России в Аргентине ТАСС сообщили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с диппредставительством.

    Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. На него было возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 00:20
    Семью погибших при обстреле ВСУ в Белогороде похоронили в одной могиле

    Семью Ряполовых, погибших с годовалым сыном в результате обстрела ВСУ, похоронили в одной могиле в селе Казацкое

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник на кладбище села Казацкого Яковлевского округа похоронили супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, которые погибли при обстреле ВСУ города Белгорода 30 декабря.

    Всех троих погребли в одной могиле, малыша положили в гроб к матери, передает корреспондент РИА «Новости» с церемонии похорон.

    Отмечается, что церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу.

    На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла 30 декабря гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения. 

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который провел на месте совещание с силовым блоком.

    На следующий день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода заявил, что большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 16:49
    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки

    Политолог Линдигрин: Практика показывает, что политика президента России в части демографии приносит свои плоды

    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки
    @ Антон Подгайко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается все необходимое для комфортной жизни семей. Страна поистине стала оплотом традиционных ценностей. И в этом смысле Год семьи принесет еще больше положительных результатов как для всего общества, так и для каждой семьи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    «Нет никаких сомнений в том, что Год семьи даст положительные результаты как для страны в целом, так и для каждой отдельной семьи. Во-первых, продолжится реализация уже принятых мер поддержки. Во-вторых, будет разработана дополнительная целевая помощь, направленная на отдельные нуждающиеся категории. В-третьих, мы увидим проектную деятельность, направленную не столько на финансирование, сколько на комплексное развитие семьи», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «Ярким тому примером являются такие инициативы, как «Это у нас семейное» или «Всей семьей», в которых могут принять участие абсолютно все семьи. В этом контексте можно также с уверенностью сказать, что демографическая политика президента Путина действительно работает», – добавляет собеседница.

    «Мы видим, что в России очень низкий уровень детской и материнской смертности. Каждый год строится много новых детсадов, школ, спорткомплексов. Количество многодетных семей за пять лет увеличилось больше чем на четверть. За прошлый год в стране 1,9 млн семей использовали маткапитал, а более 800 тысяч получили его», – приводит пример аналитик.

    «Еще почти 400 тыс. семей взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. Все эти достижения каждой конкретной семьи были бы просто невозможны без нацпроекта «Демография», который работает с 2019 года», – убеждена эксперт.

    «Не вызывает сомнений и тот факт, что сейчас Россия стала настоящим оплотом традиционных семейных ценностей на мировой арене. И во многом это сделано благодаря политике Владимира Путина. Вопреки пропаганде западных стран, фактически извращающих сегодня само понятие семьи, Россия оберегает свои нравственные устои», – акцентирует спикер.

    «Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте Российского государства. И об этом в том числе говорят сами граждане. Каждая национальность, проживающая в России, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей», – заключила Линдигрин.

    Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как говорится в подписанном главой государства документе, это сделано «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

    В своем новогоднем обращении президент Владимир Путин пожелал российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Коментарии (2)
    2 января 2024, 22:23
    Губернатор: В Белгороде количество пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 11 человек

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших в результате атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал губернатор в своем Telegram-канале

    По его словам, в результате трех обстрелов ранения получили 11 человек.

    Гладков сообщил, что один из украинских снарядов прилетел в частный жилой дом.

    «У мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован. Находится под наблюдением врачей», – добавил Гладков.

    По его словам, супруга и сын пострадавшего пережили контузию, их отпустили на амбулаторное лечение.

    Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка, двое из них попали в больницу, рассказал Гладков.

    «У одного мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы», – говорится в сообщении белгородского губернатора.

    Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех домов. Также повреждения получили семь хозяйственных построек, 37 автомобиля и автобус.

    В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях, добавил Гладков.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 23:01
    В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей региона принять меры предосторожности из-за новой ракетной опасности со стороны ВСУ.

    «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.

    Гладков рассказал, что погибший получил осколочные ранения, когда ехал в машине и рядом с ней разорвался снаряд.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 23:28
    Губернатор: На подлете к Белгороду сбили 9 воздушных целей

    ПВО сбила 9 воздушных целей на подлете к Белгороду

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.

    «Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и  спуститься в безопасное место.

    Во вторник в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 22:46
    В Пензенской области остановилось колесо обозрения с людьми

    В Пензенской области остановилось 35-метровое колесо обозрения, спасатели эвакуировали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть человек, включая двух подростков, пришлось снимать спасателям с остановившегося в микрорайоне «Город Спутник» возле Пензы колеса обозрения.

    По данным регионального главка МЧС, все шесть человек находились в одной кабинке, среди них были подростки, сообщило РИА «Новости»

    По данным агентства, после инцидента следователи начали проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», изучаются причины остановки аттракциона, его технического состояния, а также условий обслуживания и эксплуатации.

    Кроме того, проверку начала прокуратура региона.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что понадобилась лебедка, чтобы спустить кабины.

    «Сильный снегопад осложнил ситуацию, но наши спасатели - профессионалы своего дела. Все закончилось хорошо», – приводит агентство слова губернатора.

    Ранее сообщалось, что ребенок в Пензе выпил жидкость для промывки труб.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий
    В Вильнюсе прогремели взрывы в пятиэтажном доме
    Фицо: Россия будет диктовать условия по Украине
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине
    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине
    Тела трех кикбоксеров найдены в доме в Тверской области

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором

    ВСУ дважды за последние дни совершили террористические атаки на российские территории. Так, в канун Нового года противник обстрелял кассетными боеприпасами Белгород, а в ночь на 1 января атаковал Донецк. Президент Владимир Путин и Минобороны пообещали, что теракты не останутся безнаказанными. Как Россия ответит на действия офиса Зеленского и какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............