CAS признал отстранение российских лыжников дискриминацией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) признала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда дискриминационным, сообщает ТАСС.

В мотивировке указано: «Оспариваемое решение явно направлено на то, чтобы лишить Федерацию лыжных гонок России и ее спортсменов права участвовать в мероприятиях FIS. Поскольку оспариваемое решение ограничивает участие российских спортсменов и параспортсменов в соревнованиях FIS только на основании их гражданства, CAS полагает, что оно нарушает статью 5.2 устава FIS и подлежит отмене как дискриминационное».

Суд отметил, что FIS не предоставила обоснований для продления запрета на участие россиян, а ссылки на внутренние процедуры не доказывают отсутствие дискриминации. FIS признала решение CAS и начала предоставлять нейтральные статусы российским спортсменам, тренерам и сервисменам.

На прошедших Олимпийских играх в Италии российские лыжники и горнолыжники уже выступили в нейтральном статусе. К предстоящей Паралимпиаде заявлены российские спортсмены, которым разрешено использовать национальную символику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, специальный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде отказался рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова по вопросу его недопуска к Играм в Италии.

Ранее в декабре CAS удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали решение о недопуске на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Напомним, что российская сторона 6 ноября 2025 года подала жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение FIS о запрете для своих спортсменов участвовать в международных соревнованиях.



