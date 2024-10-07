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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    31 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    54 комментария
    7 октября 2024, 23:47 • Новости дня

    Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута

    Израильские ВВС атаковали цели «Хезболлах» в южных районах Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлах» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    Израильские ВВС совершили массированные удары по южным районам Бейрута, включая квартал Эль-Мрейджи и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.

    Основные цели атак – объекты шиитской организации «Хезболлах». По информации портала Lebanon 24, среди пораженных объектов оказались штаб военной разведки и склады с оружием.

    Телеканал Al Jadeed сообщил, что удары были направлены на ликвидацию заместителя генсека «Хезболлах» шейха Наима Касема.

    В результате ночных атак серьезно пострадали жилые кварталы и предместья, где расположены штабные офисы «Хезболлах».

    По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авианалетов погибли 22 человека, а 111 получили ранения. Цели ударов включали не только Бейрут, но и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.

    Ранее постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

    Коментарии (15)
    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

    Коментарии (3)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу

    В результате ракетных обстрелов с территории Ливана в Израиле пострадали десять человек

    Tекст: Антон Антонов

    Города Тверия и Хайфа в Израиле подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана, сообщил Ynet. «Хезболла» заявила, что обстреляла израильские военные базы.

    В городе Тверия, расположенном на берегу озера Кинерет, один человек получил тяжелые ранения осколками и был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

    В Хайфе, крупнейшем городе на севере Израиля, также пострадали несколько человек. Согласно информации службы скорой помощи, 13-летний подросток получил осколочное ранение головы и находится в состоянии средней тяжести. 22-летний молодой человек пострадал от травмы головы, вызванной выбитым взрывной волной окном. Оба доставлены в больницы.

    Кроме того, 73-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. Легкие ранения были зафиксированы у трех человек, а два человека травмировались при попытке добраться до убежищ. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

    Армия Израиля сообщила, что было выпущено пять ракет в сторону Хайфы, после чего под обстрелом оказалась Тверия, где также фиксировались падения ракет и объявлялась воздушная тревога.

    «Хезболла» заявила, что нанесла удары по базе Кармель у Хайфы и базе Нимра в Тверии, а также по городу Сафед, поселениям Бирам, Йифтах, Кармиэль, Кафр-Гилад, Маалот и Маргалиот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал проведение полноценной военной операции против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана.

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    7 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Эрдоган заявил, что Нетаньяху остановят так же, как Гитлера

    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В годовщину начала конфликта в Газе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер.

    Эрдоган подчеркнул, что Израиль понесет ответственность за действия, которые он квалифицирует как геноцид, совершаемый в секторе Газа. Турецкий лидер пообещал продолжать борьбу против политики израильского правительства, заявив, что мир должен принять такую «благородную» позицию, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему за год ситуация на Ближнем Востоке фактически перевернулась и какое значение происходящее имеет для России.

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    7 октября 2024, 00:54 • Новости дня
    Аэропорты Ирана возобновили работу

    Представитель Организации гражданской авиации Ирана Язерлу сообщил о возобновлении работы аэропортов

    Аэропорты Ирана возобновили работу
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране отменяются введенные ранее ограничения на работу аэропортов, возобновляется авиасообщение, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

    Язерлу уточнил, что авиасообщение восстановлено с 23.00 (22.30 мск). Первым вернулся к работе Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    Напомним, вечером в воскресенье Иран объявил, что решено приостановить все авиарейсы до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Израиль готовит военный ответ на иранскую ракетную атаку.

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    7 октября 2024, 19:28 • Новости дня
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшиеся в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или исчезнуть, заявил официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.

    Он напомнил о судьбе пропавшего без вести израильского летчика Роне Араде, который исчез 36 лет назад, передает ТАСС.

    Также представитель группировки добавил, что судьба заложников зависит от решений Израиля. Они также могут попасть под перекрестный огонь и погибнуть от рук израильских солдат.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности.

    Напомним, в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года взяли заложников. Всего было захвачено 250 человек. В ответ израильская сторона начала операцию в секторе Газа. К настоящему моменту, согласно данным Израиля, у ХАМАС в плену остаются 62 заложника и 39 тел людей, попавших в заложники.

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    7 октября 2024, 14:39 • Новости дня
    Иран начал разрабатывать договор о военной помощи в случае атаки США и Израиля

    Иранский парламент начал разрабатывать законопроект о военной помощи в случае атаки США и Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Парламент Ирана разрабатывает законопроект о «Пакте сопротивления» с ближневосточными странами и движениями, предусматривающий создание оперативного штаба и оказание военной помощи в случае атаки США или Израиля, сообщает агентство Tasnim.

    Этот пакт предполагает оказание военной и экономической помощи в случае нападения США или Израиля на одну из стран-участниц соглашения, сообщает ТАСС.

    Соглашение, согласно источнику, также подразумевает создание оперативного штаба, ответственного за координацию военных операций и проведение учений. Высший совет национальной безопасности Ирана будет ответственен за распределение обязанностей и реализацию плана.

    Как отмечают разработчики законопроекта, Иранский совет безопасности будет заниматься рассмотрением заявок на присоединение к «Пакту сопротивления». Договор нацелен на оказание взаимопомощи в кризисных ситуациях и формирование единой военной инфраструктуры для противодействия угрозам со стороны Израиля и западных стран.

    Тегеран рассматривает в качестве своих союзников так называемую «Ось сопротивления», в которую входят ливанское шиитское движение «Хезболлах», палестинская группировка ХАМАС, йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» и «Исламское сопротивление Ирака». Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента после его доработки.

    В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. В ходе операции израильские ВВС убили двух высокопоставленных членов ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    7 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    Иранский лидер заявил о возвращении Израиля на 70 лет назад после атаки ХАМАС

    Али Хаменеи написал на иврите, что атака ХАМАС вернула Израиль на 70 лет назад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал заявление на иврите, утверждая, что атака ХАМАС, проведенная 7 октября 2023 года, отбросила Израиль на 70 лет назад, передает ТАСС. Свою запись Хаменеи разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он не пояснил, почему выбрал именно этот временной интервал.

    Напомним, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. ВВС Израиля провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС – Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу региона. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины.

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    7 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Командир иранского спецназа пропал после ударов Израиля по Бейруту

    Командир спецназа иранского КСИР Каани пропал после ударов Израиля по Бейруту

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пропал после авиаударов Израиля по Бейруту, сообщает Reuters.

    Как сообщило Reuters со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников, Каани прибыл в Ливан после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Каани «не выходил на связь после ударов по Бейруту в конце прошлой недели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль, который все еще не завершил военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Насруллу и начал вторжение в Ливан. Иран во вторник осуществил ракетный удар по Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канал Al Arabiya сообщил, что в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута погиб Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы». Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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    7 октября 2024, 12:05 • Новости дня
    Военное крыло ХАМАС обстреляло Тель-Авив ракетами

    Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по Тель-Авиву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявило о ракетном обстреле израильского города Тель-Авив, что произошло на фоне обострения конфликта в регионе.

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС, известное как бригады «Аль-Кассам», заявило о ракетном обстреле Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что по израильскому городу был выпущен ракетный залп. Эта атака стала очередным эпизодом в длительном конфликте между ХАМАС и Израилем.

    Напряженность в регионе продолжает нарастать, что приводит к регулярным обменам ударами между сторонами. В последние месяцы конфликт обострился, что увеличило количество насилия и вызвало международную озабоченность. Обстрелы городов с обеих сторон наносят значительный ущерб и усугубляют гуманитарную ситуацию.

    Израиль и ХАМАС долгое время находятся в состоянии конфронтации, и такие атаки лишь усиливают конфликт. Международное сообщество призывает стороны к диалогу и прекращению насилия. Однако пока ситуация остается нестабильной, с регулярными вспышками насилия и обстрелами.

    Ранее в понедельник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона.

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    7 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Новый взрыв прозвучал рядом с посольством Израиля в Копенгагене

    Новый взрыв произошел в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Копенгагене произошел взрыв вблизи израильского посольства, что совпало с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль.

    В Копенгагене, примерно в 500 метрах от посольства Израиля, произошел новый взрыв, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Это событие совпало с годовщиной нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Полиция Копенгагена уже занимается расследованием инцидента, однако пока нет данных о его связи с предыдущими взрывами, которые произошли у израильского диппредставительства пять дней назад.

    Инспектор полиции Копенгагена, Трине Мёллер, отметила, что правоохранители проверяют возможные связи между нынешним взрывом и предыдущими. «Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством», – сказала она. Однако она подчеркнула, что на данный момент отсутствуют признаки, указывающие на такую взаимосвязь.

    Ранее полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, при этом информация о пострадавших отсутствует. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после этих взрывов, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Посол Ирана в Москве обвинил Запад в дестабилизации региона

    Посол Ирана в Москве обвинил Запад в поддержке дестабилизации Ирана и России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Запад стремится создать напряженность в сфере безопасности Ирана и России, поддерживая игроков, сталкивающих эти регионы в состояние нестабильности.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о том, что Запад активно поощряет игроков, которые способствуют дестабилизации обстановки в регионах Западной Азии и Евразии, передает ТАСС. По словам Джалали, коллективный Запад способствует усилению напряженности в области безопасности для Ирана и России. Дипломат отметил, что такая поддержка направлена на поддержание нестабильности в этих регионах.

    Казем Джалали также подчеркнул, что Иран не готов мириться с деструктивным поведением Израиля в регионе. «Естественно, что Иран не может позволить, чтобы деструктивное поведение израильского режима осталось без последствий. Когда-то нужно остановить этот режим,» – заявил посол. Он добавил, что Израиль понимает только язык силы и не придерживается никаких правил.

    Иранский дипломат также заявил о решимости Ирана не допустить навязывания новым витком насилия и кризиса от Израиля. «Исламская Республика Иран не позволит Израилю навязать региону новый виток насилия и кризиса,» – подчеркнул он, указывая на формирование нового уравнения в отношениях с Израилем.

    В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. В ходе операции израильские ВВС убили двух высокопоставленных членов ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    7 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    КСИР опроверг слухи о гибели командира спецназа

    КСИР опроверг слухи о гибели командира «Аль-Кудс» после удара Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего спецназом «Аль-Кудс» подтвердил, что генерал-майор Исмаил Каани жив и продолжает свою деятельность после сообщений о его возможной гибели при ударе Израиля.

    Заместитель командира спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Ирадж Масджеди опроверг информацию о гибели генерал-майора Исмаила Каани, передает ТАСС. Ранее появились слухи о том, что командир сил «Аль-Кудс» мог погибнуть при ударе Израиля.

    Ирадж Масджеди подчеркнул, что Каани находится в полном порядке и продолжает свою работу. Генерал отметил, что многие задаются вопросом о состоянии Каани, но он здоров и занят своими обязанностями. Масджеди выразил мнение, что нет необходимости в дополнительных заявлениях по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пропал после авиаударов Израиля по Бейруту. В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла». Связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлах» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля.

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    7 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Постпред РФ при ООН Гатилов спрогнозировал последствия насилия на Ближнем Востоке

    Постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что растущий уровень насилия на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым последствиям глобального масштаба, призвав к немедленному прекращению боевых действий.

    Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов выразил обеспокоенность по поводу роста насилия на Ближнем Востоке, указав на возможные глобальные последствия, передает ТАСС.

    «Все нарастающий масштаб неизбирательного насилия чреват непредсказуемыми и непоправимыми последствиями не только в самом регионе, но и во всем мире», – заявил Гатилов.

    Он подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий для создания условий политико-дипломатического урегулирования, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа.

    Гатилов напомнил о трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года в Израиле, когда террористическое нападение унесло жизни почти 1,2 тыс. человек. Он осудил нападение и выразил соболезнования народу Израиля, семьям погибших и захваченных заложников.

    «Этой кровавой резне, чьими жертвами стали мирные жители, в том числе женщины и дети, нет и не может быть оправдания», – отметил постпред.

    Глава российской дипмиссии призвал все стороны отказаться от провокационных действий и проявлять сдержанность. Он подчеркнул необходимость ответственного подхода в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

    Обострение ситуации произошло после проникновения сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября, что сопровождалось убийствами и захватом заложников.

    В ответ Израиль начал блокаду Газы и удары по Ливану и Сирии, затем началась наземная операция в анклаве.

    Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников.

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    7 октября 2024, 23:30 • Новости дня
    Израиль опроверг вторжение радикалов на дельтапланах

    Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах, заявив об отсутствии угрозы в северных регионах.

    Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах в северные районы страны, передает ТАСС.

    Пресс-служба военных заявила об отсутствии риска инцидента в сфере безопасности в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала.

    Согласно информации 14-го канала израильского телевидения, дельтапланы, замеченные в небе, использовались самими израильскими военными.

    Они применялись для доставки снаряжения сухопутным подразделениям в приграничных районах, что вызвало беспокойство у местных жителей.

    Беспокойство усилилось из-за событий прошлого года, когда 7 октября 2023 года участники ХАМАС использовали дельтапланы для проникновения в южные районы Израиля. Эти события помнят многие израильтяне и потому активно обсуждаются.

    Телеканал Al Jadeed ранее утверждал, что дельтапланы применялись вооруженными формированиями «Хезболлах» для проникновения на север Израиля. Однако информация оказалась недостоверной, что подтвердили израильские военные.

    Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников

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    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    Молдавия сократила число участков для выборов в России до двух
    Матвиенко: Надо уходить от практики мегастроек
    KLM признала проигрыш перед летающими над РФ авиакомпаниями Китая
    Учителя из Чечни задержали за оскорбления христиан
    ФСБ обезвредила ЛГБТ-сатаниста в Ульяновской области

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля

    «Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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