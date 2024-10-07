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Постпред РФ при ООН Гатилов спрогнозировал последствия насилия на Ближнем Востоке
Постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что растущий уровень насилия на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым последствиям глобального масштаба, призвав к немедленному прекращению боевых действий.
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов выразил обеспокоенность по поводу роста насилия на Ближнем Востоке, указав на возможные глобальные последствия, передает ТАСС.
«Все нарастающий масштаб неизбирательного насилия чреват непредсказуемыми и непоправимыми последствиями не только в самом регионе, но и во всем мире», – заявил Гатилов.
Он подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий для создания условий политико-дипломатического урегулирования, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа.
Гатилов напомнил о трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года в Израиле, когда террористическое нападение унесло жизни почти 1,2 тыс. человек. Он осудил нападение и выразил соболезнования народу Израиля, семьям погибших и захваченных заложников.
«Этой кровавой резне, чьими жертвами стали мирные жители, в том числе женщины и дети, нет и не может быть оправдания», – отметил постпред.
Глава российской дипмиссии призвал все стороны отказаться от провокационных действий и проявлять сдержанность. Он подчеркнул необходимость ответственного подхода в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Обострение ситуации произошло после проникновения сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября, что сопровождалось убийствами и захватом заложников.
В ответ Израиль начал блокаду Газы и удары по Ливану и Сирии, затем началась наземная операция в анклаве.
Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников.