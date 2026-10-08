Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка

Глава Сбербанка Греф назвал розничных инвесторов царями фондового рынка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основным участником российского фондового рынка в настоящее время выступает розничный инвестор. Об этом глава Сбербанка заявил на инвестиционном форуме «Настоящее. Будущее», передает ТАСС.

«Никто никогда не сможет заменить розничного инвестора. Это главный инвестор. <…> Розничный инвестор, конечно, – это наш царь», – подчеркнул Греф.

Он отметил, что институциональные инвесторы никуда не исчезнут, однако именно на частном капитале должен фокусироваться финансовый сектор. По сравнению с 2020 годом, когда решения принимались спонтанно из-за отрицательной реальной доходности по вкладам, современный инвестор стал значительно грамотнее.

Сегодняшние участники торгов хорошо понимают разницу между номинальной и реальной доходностью, знают финансовые термины и активно применяют новые технологии. Около 70% розничных инвесторов уже пользуются робоэдвайзингом, а также внедряют искусственный интеллект для выбора активов и ребалансировки портфелей. Кроме того, с 2022 года выросло число опытных игроков, сумевших восстановить свои доходы после потерь.

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