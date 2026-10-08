Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Прокуратура Польши закрыла дело о залетевших якобы из России беспилотниках
RMF FM: Польша закрыла дело о вторжении якобы российских беспилотников
Окружная прокуратура Люблина прекратила расследование дела о предполагаемом нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками осенью прошлого года, сообщает RMF FM.
Следователи так и не смогли установить организаторов запуска беспилотников, сообщает РИА «Новости».
Выяснилось, что в некоторых дронах были установлены польские сим-карты.
Значительная часть материалов дела, в том числе обоснование решения о его прекращении, засекречена.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, Варшава не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
В прошлом месяце Польша развернула системы ПВО на границе с Украиной. Власти ограничили воздушное движение на востоке страны для их работы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина завалит Прибалтику и Польшу падающими дронами.