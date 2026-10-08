Работа шахты «Комсомольская» в Воркуте остановилась из-за угарного газа

В Коми приостановили работу шахты «Комсомольская» после эвакуации 41 горняка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вечером в среду на выемочном участке зафиксировали превышение уровня угарного газа, в результате чего на поверхность благополучно вывели 41 работника, пишет ТАСС.

В компании «Воркутауголь» уточнили, что работа объекта приостановлена в связи с техническим инцидентом. На месте происшествия задействованы горноспасатели, причины произошедшего выясняет специальная комиссия под контролем прокуратуры региона.

Шахта «Комсомольская» функционирует с 1976 года и считается самой глубокой в стране. Протяженность ее горных выработок превышает 100 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на объекте ввели план ликвидации аварии.