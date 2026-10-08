Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.2 комментария
Работа шахты «Комсомольская» в Воркуте остановилась из-за угарного газа
В Коми приостановили работу шахты «Комсомольская» после эвакуации 41 горняка
Добыча угля на самой глубокой в России шахте «Комсомольская» в Республике Коми временно прекращена после выявления повышенной концентрации оксида углерода.
Вечером в среду на выемочном участке зафиксировали превышение уровня угарного газа, в результате чего на поверхность благополучно вывели 41 работника, пишет ТАСС.
В компании «Воркутауголь» уточнили, что работа объекта приостановлена в связи с техническим инцидентом. На месте происшествия задействованы горноспасатели, причины произошедшего выясняет специальная комиссия под контролем прокуратуры региона.
Шахта «Комсомольская» функционирует с 1976 года и считается самой глубокой в стране. Протяженность ее горных выработок превышает 100 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на объекте ввели план ликвидации аварии.