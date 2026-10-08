ОСК обеспечила ежегодное пополнение ВМФ России современными кораблями

Tекст: Дмитрий Зубарев

В материалах кабинета министров отмечается, что корпорация разрабатывает и строит практически все боевые корабли для ВМФ России и на экспорт, обеспечивая до 95% гособоронзаказа в этой сфере, пишет ТАСС.

В прошлом году флоту передали четыре подводные лодки, включая атомный ракетоносец «Князь Пожарский», передает РИА «Новости». Значимыми событиями также стали передача первого боевого ледокола «Иван Папанин» и начало испытаний модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов».

На встрече Пучков сообщил о планах завершить переход на отечественную тяжелую судостроительную систему автоматизированного проектирования в 2028 году. По его словам, при строительстве судов уже применяется 3D-моделирование и создана единая информационная среда.

«Мы сейчас активно работаем в области так называемого цифрового судостроительного производства», – заявил Пучков. Он добавил, что на нижегородском заводе «Красное Сормово» запущен успешный пилотный проект, который планируется распространить на все верфи ОСК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация заявила, что крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Пучковым.