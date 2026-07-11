В Госдуме напомнили о праве россиян снизить плату за ЖКУ

Депутат Вольфсон рассказал о праве россиян снизить плату за ЖКУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отъезд в отпуск или на дачу является основанием для перерасчета стоимости коммунальных услуг, передает РИА «Новости». Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон пояснил, что для этого необходимо отсутствовать дома свыше пяти полных дней, исключая дни отъезда и возвращения.

«Многие граждане не знают, что отъезд в отпуск или на дачу – это законное основание снизить платежи за коммуналку. Механизм четко прописан в постановлении правительства РФ № 354», – сообщил депутат. Он добавил, что перерасчет за вывоз мусора обязаны делать всем с 1 марта 2023 года.

Парламентарий уточнил, что списать плату за воду, газ и водоотведение по нормативу возможно лишь при отсутствии технической возможности установки счетчиков, подтвержденном актом. Расходы на отопление, содержание жилья и капремонт остаются обязательными. Для возврата средств нужно подать заявление с подтверждающими документами в управляющую или ресурсную организацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Игорь Балынин отметил возможность экономии до 48% при оформлении перерасчета за вывоз мусора во время отпуска.

Специалисты назвали неоформленный перерасчет при отъезде одной из самых частых причин переплаты за услуги ЖКХ.

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