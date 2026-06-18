Россиянам рассказали о способе сэкономить 48% на летней коммуналке

Экономист Балынин: Перерасчет за вывоз мусора дает россиянам 48% экономии

Tекст: Дарья Григоренко

Для этого достаточно контролировать объемы потребляемых услуг, своевременно оплачивать квитанции и оформлять перерасчет при длительном отсутствии. Подобные меры могут обеспечить выгоду до 48%, передает Газета.Ru.

«Летом можно сэкономить и на вывозе мусора, если жильцы отсутствуют дома более пяти полных календарных дней подряд», – отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Для получения вычета необходимо предоставить управляющей компании проездные документы. Дни отъезда и возвращения при этом не учитываются.

Экономист подчеркнул важность разумного подхода, который не вредит привычному качеству жизни. Специалист посоветовал отслеживать статистику потребления и сравнивать ее с прошлыми годами. Он также напомнил, что подключенная к сети техника в режиме ожидания продолжает расходовать электричество.

Избежать лишних трат поможет отсутствие просрочек, поскольку задолженности ведут к начислению пеней. При покупке новой бытовой техники следует отдавать предпочтение высокому классу энергосбережения. Установка многотарифного счетчика позволит перенести часть энергозатратных задач на ночные часы, когда ресурс стоит дешевле почти в три раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, длительное отсутствие дома летом позволяет законно оформить перерасчет за вывоз мусора.

Установка счетчиков на воду снижает ежемесячные коммунальные платежи на 30 процентов.

Многотарифные приборы учета электроэнергии помогают дополнительно оптимизировать потребление ресурсов.