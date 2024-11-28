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Эксперт назвал способ сэкономить перед ростом цен ЖКХ
Эксперт Бондарь назвал способ сэкономить перед ростом цен ЖКХ
С 1 июля 2025 года в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%, что вызывает беспокойство у экспертов и населения, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, с 1 июля 2025 года россияне столкнутся с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%. Это повышение включает рост тарифов на электроэнергию на 12,6% и на газ на 10,3%, передает «Газета.Ru».
В частности, в Москве для жильцов многоквартирных домов с электроплитами киловатт-час электроэнергии подорожает с 6,15 до 7,16 рубля. В Санкт-Петербурге тарифы на электроэнергию вырастут на 6%, а на водоснабжение и вывоз отходов – на 7,3%. Московская область также ощутит повышение – до 8,25 рубля за киловатт-час для большинства потребителей.
«Чтобы снизить расходы, важно предпринять конкретные шаги для оптимизации потребления ресурсов. Один из первых и наиболее доступных способов – установка многотарифных счетчиков электроэнергии», – отметил эксперт, подчеркнув важность замены старых окон на энергосберегающие и использования «умного» отопления.
Кроме того, Бондарь рекомендует проведение энергоаудита для выявления энергетически неэффективных зон в квартире или доме. Важным шагом является проверка на возможность получения льгот или субсидий, которые могут существенно снизить затраты на коммунальные услуги.
Для жителей частных домов или квартир с индивидуальным отоплением эксперт советует рассмотреть установку альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели или тепловые насосы, для долгосрочной экономии.
Ранее ФАС России исключила 8,2 млрд рублей экономически необоснованных тарифов на 2024 год.