ФАС выявила экономически необоснованные тарифы за услуги ЖКХ

ФАС России исключила 8,2 млрд рублей экономически необоснованных тарифов на 2024 год

Tекст: Ольга Иванова

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на постоянной основе ведет мониторинг изменения платы за коммунальные услуги. В 2023 году было утверждено постановление, которое наделило полномочиями территориальные органы ФАС по проверке тарифов. Это нововведение позволило вдвое увеличить выявление нарушений тарифного законодательства по сравнению с 2023 годом, говорится на сайте ФАС.

В результате таких мер сумма экономически необоснованных средств, предписанных к исключению в 2024 году, составляет 8,2 млрд рублей. Эти средства не будут учитываться при следующем установлении тарифов, что снизит финансовую нагрузку на потребителей, включая население.

ФАС также продолжает работу над совершенствованием механизма дифференцированных тарифов на электроэнергию. Стимулы для борьбы с использованием льготных тарифов в коммерческих целях, в том числе в «сером» майнинге, уже включены в подготовленные проекты документов. «Серые» майнеры будут оплачивать электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, что снизит нагрузку на бюджетные организации и добросовестный бизнес.

Граждане, обнаружившие нарушения в начислении платы в квитанциях, могут обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона. Льготные категории населения могут получить адресную поддержку по оплате услуг через МФЦ, портал «Госуслуги» и отделы социальной защиты населения.