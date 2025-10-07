По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска
Подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ), недавно переброшенное в Красноармейск, не смогло удержать позиции и покинуло город частями, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, подразделение боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) покинуло Красноармейск, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что бойцы «Азова» были переброшены в город недавно, однако не смогли удержаться под давлением российских штурмовых групп и авиации.
Он добавил, что при попытке выхода из Красноармейска часть бойцов «Азова» была уничтожена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. В одной из бригад ВСУ под Харьковом зафиксировали увеличение числа дезертиров. В батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, также участились случаи дезертирства.