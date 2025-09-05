Несколько стран ЕС присоединились к антироссийским мерам

Tекст: Ирма Каплан

В каждом документе решением совета указано число юридических или физических лиц, против которых введены санкции и отмечено, что ЕС принимает намерение каждой из девяти стран скорректировать свою национальную политику в соответствии с решением Совета.

«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединяются к этому решению», – сказано в представленных на сайте документах Евросовета за 4 сентября.

Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, резюмирует эта фраза каждый документ.

Напомним, в этот день американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское правительство расширило антироссийский санкционный список, включив в него мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, а также командира спецполка Замида Чалаева.

Париж разработал

новые меры, нацеленные на энергетический, финансовый и отдельные гражданские сектора в России, которые могут быть представлены европейским странам.



