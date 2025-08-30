Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?7 комментариев
Стало известно о планах Франции представить новые санкции против России
Глава МИД Франции разработал предложения по санкциям на встрече в Дании
Париж разработал новые меры, нацеленные на энергетический, финансовый и отдельные гражданские сектора в России, которые могут быть представлены европейским странам.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении представить предложения Парижа по новым антироссийским санкциям европейским коллегам на неформальной встрече министров иностранных дел в Копенгагене, пишет РИА «Новости».
По его словам, предлагаемые меры направлены на истощение ресурсов России, в том числе через ограничение энергетического и финансового секторов, а также некоторых гражданских отраслей, которые, по утверждению Парижа, косвенно поддерживают военные усилия России.
«Я представлю предложения, которые Франция разработала, чтобы мы могли истощить ресурсы России, нацеливаясь на энергетический и финансовый сектора, а также, возможно, на некоторые гражданские сектора, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России», – заявил Барро.
В российских властях неоднократно подчеркивали, что страна успешно справляется с санкционным давлением, оказываемым Западом на протяжении последних лет. В Москве отмечали, что западные страны не признают провал своей санкционной политики.
В самих западных странах регулярно звучат мнения о неэффективности антироссийских мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что стратегия по сдерживанию России является долгосрочной, а принятые санкции нанесли ущерб мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей по всему миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Евросоюза ограничились обсуждением санкций против России на неформальной встрече в Копенгагене. Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях.