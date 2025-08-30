Стало известно о планах Франции представить новые санкции против России

Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского

Дипломат Долгов: Ложь Мерца о Путине показывает намерение Европы продлить конфликт на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Насколько известно, Мерц не был на Аляске и не проводил переговоров с Путиным. Москва не направляла Берлину каких-либо сообщений и не давала обещаний. Поэтому подобные безосновательные заявления немецкой стороны лишь подчеркивают отсутствие у Германии действенных планов по урегулированию украинского кризиса», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Германия не способна внести конструктивный вклад в разрешение украинского кризиса ни дипломатически, ни в военной сфере. Более того, складывается впечатление, что она и не стремится к этому. Европейская «партия войны» намерена возложить на Москву ответственность за затягивание конфликта. При этом ФРГ планирует наращивать объемы военных заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – продолжил он.

«Кроме того, Берлин под руководством Мерца реализует план, подозрительно напоминающий тактику Веймарской республики столетней давности. Ситуации, в которых оказалась Германия тогда и сейчас, демонстрируют схожие черты: промышленный спад, снижение экономического благосостояния, реваншистские настроения истеблишмента, рост русофобии и подъем неонацизма. При сохранении текущих тенденций исторический сценарий может повториться», – допустил собеседник.

«Еще одной целью заявлений Мерца является попытка дать дополнительные карты в руки «ястребам» в США. Европа хочет, чтобы антитрамповские силы разгоняли для американской аудитории тезис о том, что Путин якобы не выполняет договоренности, достигнутые на встрече с главой Белого дома. По их замыслу, американский лидер и весь его электорат должны почувствовать себя обманутыми и проникнуться негативом в отношении российской стороны», – детализировал дипломат.

«Стоит отметить, что заявления Мерца, сделанные не на собственной пресс-конференции, а во время встречи с Макроном, по его замыслу, призваны демонстрировать европейское единство. Однако в действительности в Европе нарастает раскол как внутри ЕС, так и среди политических сил в Германии и Франции. И Брюсселю не удастся замаскировать эти противоречия антироссийскими заявлениями или решить их путем эскалации украинского кризиса», – резюмировал Долгов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, «очевидно», не состоится. Глава немецкого правительства рассказал об этом в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон накануне заседания франко-германского совета министров, пишет Stern.

По словам Мерца, такое развитие ситуации якобы противоречит тому, «о чем договорились президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе». За три дня до этого немецкий канцлер обвинил российского лидера в «стратегии затягивания времени» и в выставлении «совершенно неприемлемых» условий с точки зрения Киева и его западных партнеров.

При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась в ходе саммита на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Эти слухи муссируются в первую очередь самим Зеленским и его европейскими спонсорами. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

После этого, напомнил Лавров, Трамп позвонил российскому лидеру, и тот четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. «Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс», – подчеркнул дипломат.