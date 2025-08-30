Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
Путин: Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях
Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.
Путин сообщил, что Россия и Китай «единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле». Он подчеркнул, что такие санкции мешают социально-экономическому развитию отдельных стран и всего мира.
Кроме того, Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».
«Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства», – заявил Путин, добавив, что необходимо добиться «прогресса на благо всего человечества».
Напомним, Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.