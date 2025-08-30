Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций

Путин: Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях

Tекст: Антон Антонов

Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.



Путин сообщил, что Россия и Китай «единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле». Он подчеркнул, что такие санкции мешают социально-экономическому развитию отдельных стран и всего мира.

Кроме того, Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

«Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства», – заявил Путин, добавив, что необходимо добиться «прогресса на благо всего человечества».

Напомним, Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.