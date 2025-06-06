Рябков предостерег от превращении космоса в арену борьбы из-за «Золотого купола»

Рябков предупредил о превращении космоса в арену борьбы из-за ПРО США

Tекст: Ирма Каплан

Действия администрации президента США Дональда Трампа по развитию системы ПРО «Золотой купол для Америки» превращают космос в арену вооруженного противостояния, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Шаги по развитию системы ПРО США «Золотой купол для Америки», предусматривающей существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развертывание на орбите систем перехвата, – это прямой путь не только к милитаризации космического пространства, но и к его превращению в арену вооруженного противостояния», – сказал Рябков.

Дипломат отметил, что наращивание американского арсенала для ведения боевых операций в космосе ведет к милитаризации космического пространства и усиливает конфронтацию между странами.

«Все это чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной безопасности», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США возродили идею создания глобальной космической системы противоракетной обороны на основе переработанной Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана.

Текущий проект Golden Dome («Золотой купол») не будет завершен в ближайшие три года, поскольку на этот срок запланирована лишь подготовка к испытаниям космического оружия. Российский МИД предупредил, что программа «Золотой купол» может привести к подрыву основ глобальной стратегической стабильности.