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    Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    6 июня 2025, 01:05 • Новости дня

    Рябков предостерег от превращении космоса в арену борьбы из-за «Золотого купола»

    Рябков предупредил о превращении космоса в арену борьбы из-за ПРО США

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на опасность милитаризации космоса вследствие шагов Вашингтона по развитию системы ПРО «Золотой купол».

    Действия администрации президента США Дональда Трампа по развитию системы ПРО «Золотой купол для Америки» превращают космос в арену вооруженного противостояния, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

    «Шаги по развитию системы ПРО США «Золотой купол для Америки», предусматривающей существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развертывание на орбите систем перехвата, – это прямой путь не только к милитаризации космического пространства, но и к его превращению в арену вооруженного противостояния», – сказал Рябков.

    Дипломат отметил, что наращивание американского арсенала для ведения боевых операций в космосе ведет к милитаризации космического пространства и усиливает конфронтацию между странами.

    «Все это чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной безопасности», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США возродили идею создания глобальной космической системы противоракетной обороны на основе переработанной Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана.

    Текущий проект Golden Dome («Золотой купол») не будет завершен в ближайшие три года, поскольку на этот срок запланирована лишь подготовка к испытаниям космического оружия. Российский МИД предупредил, что программа «Золотой купол» может привести к подрыву основ глобальной стратегической стабильности.

    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    5 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный блок намерен усилить ПВО, танковые силы, дальнобойные системы и беспилотники, а странам альянса предложено существенно увеличить оборонные бюджеты.

    Министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей, передает ТАСС. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    В перечень новых мер входят усиление противовоздушной обороны, увеличение количества танков, развитие дальнобойных систем вооружений, а также расширение использования беспилотных аппаратов и сухопутных войск. Рютте подчеркнул, что для реализации этих мер потребуется серьезное увеличение военных расходов среди членов альянса.

    Генсек отметил, что направил предложение о повышении минимального порога военных расходов для стран НАТО с нынешних двух процентов ВВП до пяти процентов. Этот вопрос планируется обсудить на саммите в Гааге 24–25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания из-за угроз подводной инфраструктуре. Альянс также намерен увеличить закупки систем ПВО, беспилотников и дальнобойных ракет.

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    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    5 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    В ООН прокомментировали угрозы Трампа по санкциям против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что поиск дипломатических решений остается приоритетным на фоне угроз президента США ввести санкции против России и Украины.

    ООН по-прежнему уверена, что переговоры являются оптимальным способом урегулирования любых конфликтов, передает ТАСС.

    Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик высказал эту позицию в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций как против России, так и против Украины.

    «Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», – отметил Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН неизменно выступает за дипломатические методы разрешения кризисов, независимо от сторон противостояния или обстоятельств.

    Вопросы по санкциям и угрозам их введения, по мнению представителя ООН, требуют поиска решений за столом переговоров, а не путем давления. ООН продолжает призывать все стороны к диалогу и дипломатическому взаимодействию для поиска устойчивого мира.

    Ранее Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт.

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    5 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Десантники группировки «Днепр» представили новый тяжелый FPV-дрон «Заноза»

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники группировки войск «Днепр» продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза». Аппарат способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», грузоподъемность дрона составляет 20 килограммов, он оснащен двумя усиленными аккумуляторами, которые превосходят западные аналоги по вольтажу и амперажу. Он отметил, что дрон полностью разработан в России и является новым тяжелым FPV-устройством, передает РИА «Новости».

    Уникальность устройства заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать и раскладывать его для транспортировки. Десантник пояснил, что все четыре луча аппарата собираются компактно, что делает дрон мобильным и удобным для перевозки.

    Он уточнил, что дрон снабжен системами сброса различного назначения – от мин и фугасов до материально-технических средств.

    Максимальная дальность работы FPV-дрона «Заноза» составляет 12 километров в обе стороны. Коптер уже эксплуатируется на островах и правом берегу Днепра силами группировки «Днепр».

    Ранее Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Газета ВЗГЛЯД писала, что СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    5 июня 2025, 03:16 • Новости дня
    Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

    Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», –  приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

    Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

    «Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

    Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под  сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

    По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского  анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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    5 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    WP: В США приостановили проект крупнейшего центра для мигрантов

    Власти США остановили контракт по центру для мигрантов из-за проверки

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США отложили заключение контракта на строительство крупнейшего центра содержания мигрантов после начала проверки департаментом государственной эффективности.

    Власти США приостановили процесс подготовки контракта на сумму 47 млн долларов по созданию крупного центра содержания мигрантов в штате Джорджия, передает Washington Post. Проект остановили из-за проверки условий контракта службой DOGE (департамент государственной эффективности).

    В публикации издания подчеркивается, что федеральное правительство заморозило план подготовки контракта, который предполагал превращение бывшей тюрьмы и действующего центра Фолкстон в объединенный центр содержания мигрантов вместимостью до трех тысяч человек.

    О приостановке контракта представители Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщили местным властям, в результате чего было отменено голосование по контракту, запланированное на вечер четверга. По данным издания, контракты министерства внутренней безопасности на сумму более 20 млн долларов подлежат обязательной проверке DOGE.

    Департамент государственной эффективности DOGE был создан по решению Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. В январе 2025 года Трамп объявил о введении на южной границе США чрезвычайного положения и начале масштабной экстрадиции нелегальных мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США из ряда стран, включая Афганистан, Иран, Сомали и другие.

    Американские силовики сталкиваются с трудностями при распределении ресурсов для обеспечения национальной безопасности из-за ужесточения мер против мигрантов.

    Администрация США рассматривает возможность прекращения финансирования городов, нарушающих иммиграционные законы, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

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    5 июня 2025, 12:26 • Новости дня
    Калашников усовершенствовал ППК-20 для расширения линейки патронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, что повысило его технические свойства и позволило использовать больше типов патронов.

    О модернизации пистолета-пулемета ППК-20 сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС. Специалисты конструкторско-технологического центра «Калашникова» улучшили конструкции затвора и возвратного механизма 9-мм ППК-20.

    В пресс-службе подчеркнули: «Главная цель – улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20».

    Модернизация проводится поэтапно, параллельно с выполнением государственных контрактов на отгрузку оружия отечественным заказчикам. В концерне добавили, что зарубежные партнеры также проявляют интерес к ППК-20 из-за соответствия современным стандартам для оружия такого класса и ожидают хорошие экспортные перспективы.

    ППК-20 разработан на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН», имеет возможность автоматической и одиночной стрельбы, оснащен быстросъемным прибором для малошумной стрельбы и складывающимся телескопическим прикладом из ударопрочного полимера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии. ЦНИИточмаш, входящий в концерн, доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием. Концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.

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    5 июня 2025, 10:21 • Новости дня
    Глава Пентагона призвал страны НАТО выделять по 5% ВВП на оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Все страны НАТО должны осознать важность выделения 5% ВВП на нужды обороны, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Хегсет отметил, что его главная задача – убедить каждое государство альянса в необходимости выйти на этот показатель, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Соединенные Штаты и так делают многое для обороны в рамках НАТО, однако, по его словам, это не должно быть только их обязанностью.

    Министр заявил, что Америка готова увеличить расходы на оборону, учитывая возможные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

    При этом политики НАТО и ЕС признают, что для увеличения военного бюджета могут потребоваться серьезные сокращения социальных выплат и здравоохранения. Также Хегсет подчеркнул, что, по его мнению, никто не сделал для НАТО больше, чем президент США Дональд Трамп, особенно в части бюджетных обязательств и восстановления альянса.

    Министр напомнил, что Трамп еще в свой первый срок призывал союзников увеличить расходы на оборону, а сейчас, по словам Хегсета, предпринимает еще более решительные шаги.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП. Он также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8-10% ВВП.

    Тем временем представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

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    5 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин выразил готовность содействовать урегулированию иранского досье

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российский лидер подчеркнул наличие честных партнерских отношений с Тегераном и выразил готовность воспользоваться этим уровнем доверия для содействия переговорам по проблеме ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Путин и российская сторона смогут подключиться к переговорам по мере необходимости. Он отметил, что диалог с Тегераном и Вашингтоном по вопросу иранского досье продолжается по различным каналам, и участие Путина возможно, если этого потребует ситуация.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    5 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Премьер Баварии предложил вернуть воинскую обязанность в Германии

    Зедер выступил за обязательную службу из-за нехватки кадров в бундесвере

    Tекст: Денис Тельманов

    Маркус Зедер призвал начать планирование возвращения воинской обязанности в ФРГ из-за необходимости увеличить штат Вооруженных сил.

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за восстановление обязательной военной службы в Германии, передает РИА «Новости».

    «Министр обороны считает, что Германии дополнительно понадобится до 60 тыс. военнослужащих. Для нас ясно: для этого нам вновь нужна воинская повинность в Германии. Планирование с этой целью должно начаться как можно скорее», – написал Зедер в соцсети X.

    Он подчеркнул, что бундесвер нуждается в модернизации техники и увеличении личного состава. В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что возвращение воинской обязанности пока невозможно из-за недостатка казарм и инфраструктуры для обучения призывников.

    Сейчас численность немецких вооруженных сил составляет около 182 тысяч человек при целевом показателе в 203 тысячи, при этом численность сокращалась два года подряд. Несмотря на дискуссии, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии останется добровольной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии обсуждают возможность возвращения всеобщей воинской повинности, но министр обороны Борис Писториус отметил, что для этого не хватает казарм и данных о призывниках за последние десять лет.

    Франция отказалась восстанавливать военную службу по призыву из-за нехватки ресурсов, как сообщил президент Эммануэль Макрон. Европейские власти строят планы по милитаризации Европы в ответ на так называемую «русскую угрозу», однако перед ними стоит вопрос, смогут ли они возобновить обязательный призыв и найдут ли достаточное количество мужчин для комплектования армии.

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