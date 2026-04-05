Полиция Израиля разогнала в Тель-Авиве митинг против военной операции в Иране

Tекст: Антон Антонов

Акция проходила на площади Ха-Бима. Правоохранители сослались на нарушение правил военного времени, запрещающих массовые мероприятия численностью более 50 человек из-за угрозы ракетных обстрелов, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

Участники манифестации заявили, что Верховный суд Израиля ранее разрешил проводить протесты численностью до 600 человек. Однако, по данным полиции, собрание превысило установленные лимиты. Полицейские потребовали разойтись, но часть протестующих отказалась подчиниться, после чего произошли столкновения. В результате инцидента десять человек задержаны за нарушение общественного порядка, заявили в пресс-службе полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что американская армия одержала победу над Ираном. США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

