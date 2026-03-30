МИД Ирана сообщил о работе АЭС «Бушер» после обстрелов

Tекст: Ольга Иванова

Атомная электростанция «Бушер» в Иране продолжает работу, несмотря на недавние обстрелы, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

По его словам, станция функционирует в штатном режиме, несмотря на атаки со стороны США и Израиля, о которых сообщили местные власти.

Багаи подчеркнул, что подобные атаки свидетельствуют об отсутствии каких-либо границ у США и Израиля. Дипломат также отметил, что действия этих стран против ядерных объектов в Иране являются преступлением, а Тегеран выражает сожаление по поводу того, что МАГАТЭ и ее глава Рафаэль Гросси не проявляют должного внимания к этой проблеме.

Он добавил, что первой реакцией МАГАТЭ на такие события должно было стать осуждение агрессии, однако этого не произошло. Представитель иранского МИД отметил, что Иран ожидает более решительной позиции от международных организаций по вопросу безопасности ядерных объектов.

По данным Организации по атомной энергии Ирана, атаки на АЭС «Бушер» зафиксированы 17, 24 и 27 марта. Иран также сообщил о нападениях на ядерный объект в Натанзе 1 и 21 марта, а также на заводы по производству тяжелой воды и уранового концентрата в Хондабе и Ардакане. Власти страны обвиняют в этих инцидентах США и Израиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о непосредственной угрозе ядерной безопасности после третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер».

Израиль и США ранее нанесли очередной удар по территории этой электростанции в Иране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

