Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Глава МИД Германии Вадефуль опубликовал видео под российский трек «Патрики»
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль опубликовал в соцсетях ролик с нарезкой кадров с мероприятий, где он присутствовал, под популярную музыку российского исполнителя Nasty Babe (Александра Салахитдинова).
Министр сопроводил видео подписью: «То, что ты политик, не означает, что ты всегда должен быть серьезным и скучным», – пишет «Российская газета».
Публикация вызвала волну критики и насмешек среди немецких пользователей, передает РИА «Новости».
В комментариях к ролику многие выразили недовольство, отмечая, что страна столкнулась с трудностями, а политики продолжают развлекаться. Вадефуля назвали «клоуном» и «идиотом».
Скорее всего, в команде Вадефуля даже не знали, что используют кавер на русскоязычный хит 2010-х годов Эльбруса Джан-мирзоева «Бродяга», что стало отдельной темой насмешек в комментариях, передает РЕН ТВ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вадефуль получил от Владимира Зеленского орден. Он считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы. Он также заявлял, что не отвергает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину, оставляя этот вопрос открытым.