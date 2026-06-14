При атаке БПЛА ВСУ на магазин в Курской области пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

«В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки – закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске», – написал глава области в Max.

Политик также уточнил последствия взрыва для инфраструктуры населенного пункта. Повреждения получили фасад, крыша и окна магазина автомобильных запчастей, а также припаркованная рядом легковая машина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничных районах Курской области дроны атаковали Рыльск и деревню Гирьи, ранив двух женщин, которых врачи доставили в областную больницу.

В воскресенье Хинштейн сообщил, что средства ПВО за сутки над Курской областью нейтрализовали свыше 160 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Несколькими днями ранее украинские дроны атаковали Беловский и Льговский районы.