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При атаке БПЛА ВСУ на магазин в Курской области пострадали два человека
В результате удара беспилотника ВСУ по зданию автомагазина в Курской области ранения различной степени тяжести получили взрослый местный житель и несовершеннолетняя девушка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки – закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске», – написал глава области в Max.
Политик также уточнил последствия взрыва для инфраструктуры населенного пункта. Повреждения получили фасад, крыша и окна магазина автомобильных запчастей, а также припаркованная рядом легковая машина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничных районах Курской области дроны атаковали Рыльск и деревню Гирьи, ранив двух женщин, которых врачи доставили в областную больницу.
В воскресенье Хинштейн сообщил, что средства ПВО за сутки над Курской областью нейтрализовали свыше 160 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Несколькими днями ранее украинские дроны атаковали Беловский и Льговский районы.