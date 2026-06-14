В Румынии застрелили вломившуюся в жилой дом медведицу

Tекст: Алексей Дегтярев

Дикие звери повадились ходить в поисках пищи в Буштени, передает РИА «Новости».

Накануне горожане пожаловались на появление хищницы с одним детенышем, однако позже она привела с собой уже троих малышей.

Местная администрация приняла радикальные меры после повторного визита незваных гостей.

«Животные вернулись в тот же дом, ситуация была оценена как представляющая высокую степень опасности для людей в этом районе. В ходе операции была убита взрослая особь. Один из медвежат получил травмы, несовместимые с жизнью, а два других укрылись в лесу», – пояснили в мэрии.

Оставшиеся в живых малыши скрылись в лесном массиве. Сейчас профильные специалисты ведут активные поиски беглецов. После поимки их планируют безопасно перевезти в специализированный приют округа Харгита.

В январе власти Румынии решили установить тысячи километров электрических заборов для защиты населения от медведей.