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В Румынии застрелили вломившуюся в жилой дом медведицу
В румынском городе Буштени агрессивная медведица и ее детеныш были убиты после нескольких проникновений в жилые дома, сообщили в мэрии города.
Дикие звери повадились ходить в поисках пищи в Буштени, передает РИА «Новости».
Накануне горожане пожаловались на появление хищницы с одним детенышем, однако позже она привела с собой уже троих малышей.
Местная администрация приняла радикальные меры после повторного визита незваных гостей.
«Животные вернулись в тот же дом, ситуация была оценена как представляющая высокую степень опасности для людей в этом районе. В ходе операции была убита взрослая особь. Один из медвежат получил травмы, несовместимые с жизнью, а два других укрылись в лесу», – пояснили в мэрии.
Оставшиеся в живых малыши скрылись в лесном массиве. Сейчас профильные специалисты ведут активные поиски беглецов. После поимки их планируют безопасно перевезти в специализированный приют округа Харгита.
В январе власти Румынии решили установить тысячи километров электрических заборов для защиты населения от медведей.