США понизили импортные пошлины на продукцию из стали, алюминия и меди

Tекст: Катерина Туманова

«Полные таможенные пошлины на изделия из алюминия и стали, некоторые изделия из меди и некоторые производные изделия из алюминия и стали устанавливаются на уровне 50%, при этом для некоторых товаров из Британии, учитывая обсуждения, и для производных изделий, изготовленных исключительно из металлов, происходящих из США, будут действовать сниженные ставки», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе.

Для товаров, в которых указанные металлы присутствуют частично, будет действовать ставка 25%, а производственное или электросетевое оборудование будет облагаться пошлиной в размере 15%.

Пошлина на импортируемую продукцию, содержащую сталь, алюминий или медь исключительно американского производства, составит 10%. Если содержание этих металлов не превышает 15%, пошлины не применяются.

Пошлины в размере 200% на импорт изделий из алюминия российского производства, введенные еще администрацией предшественника Байдена, сохраняются.

«Все импортные товары из алюминия и изделий из алюминия, которые являются продукцией России или где какое-либо количество первичного алюминия, используемого при производстве этих товаров, выплавляется в России, или эти алюминиевые изделия отливаются в России, по-прежнему подлежат 200-процентной адвалорной ставке пошлины, установленной в Указе 10522 от 24 февраля 2023 году», – указано в документе.

