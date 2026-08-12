Премьер Дании заявила о готовности закрыть границы при наплыве мигрантов

Дания сообщила о готовности полностью закрыть границы из-за мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен допустила ужесточение контроля или полное закрытие границ из-за ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».

Выступая в датском парламенте, она подчеркнула, что правительство пристально следит за развитием событий.

«Датское правительство и датские власти следили и продолжают очень пристально следить за ситуацией. И если появятся малейшие признаки перемещения мигрантов по Европе, то мы, не колеблясь, примем все необходимые меры. Это может быть ужесточение нынешнего пограничного контроля, наконец, полное закрытие границ, чтобы полиция могла следить за всеми, кто хочет въехать в Данию», – заявила Фредериксен.

Политик отметила, что у правоохранительных органов уже подготовлены планы действий, которые могут быть реализованы в течение нескольких часов. Заявления прозвучали на фоне кризиса в испанской Сеуте, столкнувшейся с массовой нелегальной миграцией из Марокко в конце июля. Ранее Фредериксен предлагала рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне, однако позже датский министр иммиграции Мортен Бедсков положительно оценил действия Мадрида.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщал, что из Марокко в страну проникли около 72 тыс. мигрантов. По данным мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, в городе остаются порядка 10 тыс. нелегалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас пожаловался на невыносимую ситуацию из-за беспрецедентного наплыва нелегалов.

Власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков для сдерживания мигрантов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией на фоне массового проникновения беженцев.