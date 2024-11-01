Следствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»

СМИ узнали о четырех жителях Ингушетии, поставивших оружие террористам в «Крокусе»

Tекст: Максим Попов

В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта – жители Ингушетии Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. По версии следствия, они через посредников предоставили исполнителям теракта автоматы и боеприпасы, за что получили более 1 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Известно, что следователи задержали Медова и Аушева, в то время как Алиев и Кулаев объявлены в розыск. Задержанные уже арестованы и, по информации их представителей, отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия.

Всем четырем фигурантам предъявлено обвинение по статьям УК о незаконном обороте оружия и взрывчатки, совершенном группой по предварительному сговору, а материалы дела приобщены к рассматриваемому судебному процессу по теракту.

По данным следствия, 32-летний Медов по просьбе террористов из Таджикистана доставил через посредников четыре охолощенных автомата Калашникова и переделал их в боевые. Кулаев помогал с поставкой магазинов и патронов, которые использовали в «Крокусе». Аушев и Алиев доставили оружие в тайники и отправили координаты заказчикам.

Спрятанное оружие было доставлено в московский регион, где были найдены автоматы, 68 магазинов и более 2 тыс. патронов. Следствие считает, что фигуранты из Ингушетии знали о готовящемся теракте, так как патроны были заряжены перед отправкой.

Напомним, 30 августа стало известно, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» следователи рассматривают нового подозреваемого – уроженца Таджикистана Умеджона Солиева, который мог получить российское гражданство. До этого сообщалось, что в деле появились пятеро новых фигурантов: Гадоев Ш. Н., Исмоилов З. А., Солиев М. А., Солиев У. А., Хамидов Х. А. Они отправлены под арест. Ранее стало известно, что новые подозреваемые по «Крокусу» снабжали террористов оружием. Их задержали в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана.

Известно, что вечером 22 марта террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник». Преступники открыли огонь по зрителям, что привело к началу пожара, охватившего более 13 тыс. кв. м здания. Пожарные службы смогли полностью ликвидировать огонь только вечером следующего дня.

Жертвами теракта и пожара стали 145 человек, более 500 получили ранения. В числе пострадавших оказались многие зрители, пришедшие на концерт, а также сотрудники зала.

По делу об атаке проходят более двадцати человек. Среди них четверо непосредственных исполнителей теракта, граждане Таджикистана: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия, ведется работа по установлению возможных сообщников.



