Стали известны подробности о новом подозреваемом по делу об атаке на «Крокус»

МВД Таджикистана: Фигурант дела об атаке на «Крокус» Солиев мог получить гражданство России

Tекст: Вера Басилая

Выяснилось, что Солиев не прописан в Душанбе ни в одном из районов. По словам источника, возможно, он получил российское гражданство, передает РИА «Новости».

Ранее в деле об атаке на «Крокус» появились пятеро новых фигурантов, Гадоев Ш.Н., Исмоилов З.А., Солиев М.А., Солиев У.А., Хамидов Х.А. Они отправлены под арест.

Позже стало известно, что новые подозреваемые по «Крокусу» снабжали террористов оружием. Их задержали в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана.