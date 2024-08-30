В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Стали известны подробности о новом подозреваемом по делу об атаке на «Крокус»
МВД Таджикистана: Фигурант дела об атаке на «Крокус» Солиев мог получить гражданство России
Новый фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, в Душанбе он нигде не прописан, сообщил источник в МВД Таджикистана.
Выяснилось, что Солиев не прописан в Душанбе ни в одном из районов. По словам источника, возможно, он получил российское гражданство, передает РИА «Новости».
Ранее в деле об атаке на «Крокус» появились пятеро новых фигурантов, Гадоев Ш.Н., Исмоилов З.А., Солиев М.А., Солиев У.А., Хамидов Х.А. Они отправлены под арест.
Позже стало известно, что новые подозреваемые по «Крокусу» снабжали террористов оружием. Их задержали в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана.