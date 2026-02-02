ФСБ назвала организатора терактов с иконой и в здании службы в Крыму

Tекст: Алексей Дегтярёв

За организацией атак на российские объекты стоит сотрудник украинских сил специальных операций Иван Кринов, указали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

Это сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ старший лейтенант Кринов.

По данным ведомства, офицер зарегистрирован в Краматорске, но фактически проживает в Одессе с семьей. С 2016 по 2023 год он служил в Донецком отряде военной службы правопорядка, а в 2024 году перешел в ССО.

Кринов использовал изощренные методы вербовки, привлекая исполнителей втемную. В августе 2025 года он через мошеннические схемы задействовал жительницу Волгоградской области для доставки в Симферополь иконы со взрывчаткой. Женщина не знала о бомбе и должна была погибнуть при взрыве.

Ранее ФСБ в Крыму предотвратила попытку подрыва регионального управления этой спецслужбы. Украинские спецслужбы использовали для атаки смертника с аудиоколонкой, начиненной килограммом взрывчатки.

В августе 2025 года ФСБ также сорвала попытку теракта в этом здании. Женщина принесла туда бомбу, вмонтированную в икону.