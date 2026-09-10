Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
В Туле открылся Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО
В Туле начал работу девятый региональный Центр инноваций в травматологии и ортопедии, созданный при поддержке госкорпорации «Ростех» и фонда «Защитники Отечества».
Учреждение площадью более 1,4 тыс. квадратных метров будет работать по принципу полного цикла, от консультаций до изготовления индивидуальных протезов и реабилитации ветеранов СВО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Открытие филиала центра в Туле – это еще один важный шаг к тому, чтобы современные технологии протезирования и комплексная реабилитация были доступны ветеранам СВО как можно ближе к дому. Наша задача – не просто помочь человеку получить протез, а создать все условия для его полноценного восстановления, возвращения к активной жизни, спорту и новым достижениям», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что практически все этапы производства и сборки протезов сосредоточены в новом центре, что сократит сроки оказания помощи. Мощность собственного производственного цеха составляет 700 изделий в год. В центре оборудованы залы обучения ходьбе, кабинеты механотерапии, эрготерапии, ЛФК и физиотерапии.
Заместитель генерального директора Ростеха Максим Выборных сообщил, что всего планируется открыть 25 подобных центров. Помощь в тульском филиале смогут получать жители Тульской, Рязанской, Орловской и Калужской областей. Особое внимание уделяется возвращению ветеранов к занятиям спортом в рамках программы «Реабилитация через спорт».
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил расширить поддержку фонда «Защитники Отечества».
Осенью прошлого года руководство организации решило включить в перечень мер помощи ветеранам спецоперации передовые технологии протезирования.
К середине прошлого года Центр инновационных технологий в ортопедии Ростеха изготовил шесть тысяч современных протезов для военнослужащих.