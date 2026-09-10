Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов

Tекст: Татьяна Косолапова

Минтранс России направил вьетнамским партнерам предложение о предоставлении самолетов в мокрый лизинг, то есть аренду воздушного судна вместе с экипажем и полным обслуживанием. Глава ведомства Андрей Никитин сообщил, что соответствующие предложения направлены коллегам и сейчас рассматриваются. Инициатива прозвучала после государственного визита президента Вьетнама То Лама в Москву, где стороны подписали ряд соглашений.



«Мы видим, что спрос на перевозки в России сегодня превышает возможности авиакомпаний этот спрос удовлетворить. Отрасль испытывает дефицит провозных емкостей. Получив доступ к дополнительному флоту, можно решить проблему дефицита», – говорит Пантелеев.

Он подчеркивает, что основная ставка государством делается на поставку российским авиакомпаниям отечественных воздушных судов. Но в качестве срочной меры, а также для пополнения возможностей в сегменте дальнемагистральных перевозок, «мокрый» лизинг по-прежнему рассматривается как один из возможных сценариев.

По его словам, сам по себе юридический формат предполагает, что при «мокром лизинге» самолеты, персонал, техобслуживание и страхование лежат на компании-лизингодателе. Однако не исключен сценарий, когда вьетнамская авиакомпания наймет пилотов – граждан России. Но никаких требований по национальности и гражданству пилотов в рамках таких сделок как правило не выдвигается.

Обсуждать вопрос о том, на каких маршрутах в России могут появиться вьетнамские самолеты с вьетнамскими пилотами, считает он, можно только в привязке к конкретным сделкам «мокрого лизинга». Он объясняет, что их подписывают две авиакомпании, в соглашении указываются типы воздушных судов. В зависимости от того, какая авиакомпания (или авиакомпании) будут партнерами с российский стороны и какой флот они получат, можно будет говорить о том, где такие самолеты будут летать.

«Главный вопрос, который сейчас стоит – это санкционные риски. Та вьетнамская авиакомпания, которая отправит самолеты в Россию, неминуемо попадет под европейские санкции и лишится поддержки авиапроизводителей. Так что на такое сотрудничество можно пойти лишь в одном случае – если такой игрок будет создан специально под партнерство с Россией», – заключил Пантелеев.

Во время визита вьетнамского лидера То Лама в Москву Россия и Вьетнам подписали объемный пакет двусторонних соглашений, общее число который 17. Среди них меморандум между российским Минэкономразвития и Минфином Вьетнама.

Ранее вьетнамский лидер заявлял о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Еще в 2025 году профильное министерство готовило нормативную базу для подобных сделок с иностранными перевозчиками.