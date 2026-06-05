Алиханов: Россия полностью обеспечена отечественной железнодорожной техникой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наши предприятия в полной мере обладают необходимыми мощностями, компетенциями, номенклатурой, чтобы обеспечить потребности не только РЖД, но и частных заказчиков, работающих на путях необщего пользования», – сказал Алиханов в интервью РИА «Новости».

Почти в 100% у заказчиков нет необходимости закупать зарубежную технику, добавил министр.

По словам Алиханова, российская машиностроительная продукция имеет высокий экспортный потенциал. Она востребована не только в странах постсоветского пространства, но и далеко за его пределами. В качестве успешных примеров глава ведомства привел недавние поставки вагонов метро в Индию и пассажирских составов в Египет.

Президент Владимир Путин отметил уверенный рост отечественной отрасли машиностроения на внутреннем и зарубежных рынках. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об увеличении экспорта продукции российского машиностроения на 28% за прошлый год.