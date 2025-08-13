Назначен генконсул России в Дубае

Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.12 комментариев
МИД: Максим Владимиров назначен консулом России в Дубае
Министерство иностранных дел России объявило о назначении Максима Владимирова на должность главы российского консульства в Дубае.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале российского дипведомства.
«Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович», – сказано в сообщении.
Владимиров работает в российской дипломатии с 2006 года. За это время он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.
Ранее МИД назначил Алексея Красильникова генконсулом России в Хайфе.