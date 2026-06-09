В Китае заработал первый в мире подводный дата-центр

Вблизи Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр на ветровой энергии

Tекст: Мария Иванова

Инновационный объект располагается рядом с ветряной электростанцией, передает РИА «Новости».

«В акватории, прилегающей к проекту морской ветроэнергетики в районе Линьган в Шанхае, введен в эксплуатацию первый в мире ЦОД на морском дне, напрямую подключенный к морской ветряной электростанции», – отмечает китайская пресса.

Строительство комплекса завершилось осенью 2025 года. Общий объем инвестиций достиг 1,6 млрд юаней, что эквивалентно 236,3 млн долларов. Проектная мощность дата-центра составляет 24 мегаватта, при этом первая очередь выдает 2,3 мегаватта. Вычислительный центр будет использовать более 95% зеленой энергии.

Ранее аналогичную инициативу под названием Natick пыталась реализовать американская корпорация Microsoft. Проект стартовал в 2014 году, однако спустя десять лет компания свернула разработки из-за потери тестового модуля с 855 серверами у берегов Шотландии.

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