  • Новость часаПутин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    17 комментариев
    5 сентября 2024, 10:46 • Новости дня

    Песков: На Украине законность власти прервалась в 2014 году

    Представитель Кремля Песков: На Украине законность власти прервалась в 2014 году

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине законность власти прервалась десять лет назад, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это страна, где законность власти прервалась в 2014 году во время переворота», – передает РИА «Новости» его слова.

    Представитель Кремля добавил, что цепочка законной власти была прервана именно в тот момент.

    Также Песков отметил, что киевский режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, при этом де-факто продолжает работать.

    «Киеву придется разбираться со снежным комом нелегитимности украинской власти», – заявил он.

    Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что «де-юре Зеленский в данный момент не является легитимным президентом».

    Ранее Зеленский объяснил перестановки в правительстве Украины.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 11:37 • Новости дня
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним от имени французского политика Жака Аттали, призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    «Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.

    Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».

    Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.

    «Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.

    Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

    Коментарии (9)
    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    4 сентября 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник ударили по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, там иностранные инструкторы обучали украинских специалистов связи и РЭБ из всех соединений, сообщило Минобороны.

    В этом же 179-м объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

    На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    4 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Западные СМИ назвали преемника Кулебы

    Bloomberg: Замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту главы ведомства

    Западные СМИ назвали преемника Кулебы
    @ Altan Gocher/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Украины Андрей Сибига, как ожидается, сменит Дмитрия Кулебу на посту главы ведомства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту главы МИД», – приводит слова источника Bloomberg РИА «Новости».

    Как отмечает Bloomberg, Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

    В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

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    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

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    4 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.

    Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    4 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за сутки на Курском направлении потеряли до 450 человек, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

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    4 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог Скачко назвал отставки украинских министров «апгрейдом в морге»
    Политолог Скачко назвал отставки украинских министров «апгрейдом в морге»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году Виктор Янукович инициировал «чистку» в кабмине, хотя уже тогда было ясно, что его режим рушится. Попытка произвести обновление ни к чему не привела. То же самое ждет и Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине анонсировали смену более 50% кабмина.

    «Отставки министров на Украине свидетельствуют о том, что в правительстве страны, мягко говоря, не все ладно», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что обсуждение кадровых перестановок велось и прежде. Но до определенных решений дело дошло только сейчас. Собеседник объясняет это несколькими факторами.

    «Во-первых, в США и европейских странах существуют разногласия относительно Киева. Если «ястребы» типа Бориса Джонсона требуют разрешить ВСУ использовать ATACMS для атаки на Крымский мост, то другие западные политики опасаются эскалации. На этом фоне некоторые чиновники, вероятно, приняли решение отойти немного в сторону на случай, если первые одержат верх», – предположил Скачко.

    Во-вторых, приблизить перестановки могли неудачи ВСУ на фронте – «начиная от курской авантюры и заканчивая Донбассом», добавил он. «Владимир Зеленский попытается показать, что к власти якобы придут новые политики, однако в высокие кабинеты он все равно посадит «своих» проверенных людей. Это станет очередным примером того, как Киев выдает «зраду» за «перемогу», – детализировал спикер.

    Политолог напомнил, что в 2014 году Виктор Янукович инициировал подобную чистку в кабмине. «Тогда уже было ясно, что его режим рушится. Попытка произвести обновление в такой ситуации ни к чему не привела», – уточнил Скачко. То же самое будет и сейчас, прогнозирует он. «Кадровые перестановки могут на какое-то время «оживить труп». Украинское руководство продолжит имитировать бурную жизнедеятельность, но апгрейд в морге непродуктивен», – сыронизировал собеседник.

    Более того, возникает вопрос, кем заменят ушедших в отставку министров. «Скамейка запасных, конечно, есть, но качество тех, кто сидит на ней, оставляет желать лучшего. Украинские политики – это временщики. О перспективах Украины как государства – даже несмотря на кадровые перестановки – говорить не приходится», – считает эксперт.

    Отдельно он обратил внимание на отставку министра иностранных дел. Политолог напомнил, что Дмитрий Кулеба недавно спровоцировал скандал с Польшей. «Впрочем, он хамил не только Варшаве, но и другим европейским странам. Было видно, что человек пошел ва-банк: он либо добивается целей, в том числе поставок оружия ВСУ, либо его начнут бить по рукам. По всей видимости, терпение западных кураторов иссякло», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине анонсировали смену более 50% кабмина. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», – сообщил Давид Арахамия, глава пропрезидентской партии «Слуга народа». По его словам, на заседании Рады 4 сентября будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября – назначений.

    На этом фоне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Незадолго до этого министр спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

    Накануне на Украине уже подали в отставку пять министров: глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук. Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении замглавы собственного офиса. Должность покинул Ростислав Шурма, который занимал ее с 2021 года.

    Газета The Financial Times связывает увольнения с попыткой офиса Владимира Зеленского централизовать власть на Украине. Как пишет издание, чиновники сочли отставки «частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации». Вероятно, некоторые министры, ушедшие со своих постов, перейдут на другие должности в правительстве.

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    4 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше выразили надежду на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться», – отметил вице-премьер. По его словам, Польша самая первая оказала Украине помощь, и отправила Киеву «столько помощи, сколько могла». «Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что заявления Кулебы об отношении к истории являются недопустимыми, и отметил, что «история не для историков», а «для нас всех». Он заявил, что история учит, формулирует и является частью жизни каждого, а также она – «для будущего».

    Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев увольнение Дмитрий Кулебы с поста главы МИД страны.

    Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По данным Bloomberg, ожидается, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту министра.

    В конце августа польский депутат Януш Ковальский призвал объявить персоной нон грата в Польше Дмитрия Кулебу.

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    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

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    «Там будет настоящая битва». Как Самарскую область чистят снаружи и изнутри

    Что случилось с самарским чиновником, который выключал Вечный огонь? Почему в области встал вопрос с очисткой улиц от мусора, а администрации – от части руководителей? Нужен ли «хайп» губернатору? Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему управленческий стиль временно исполняющего обязанности главы Самарской области Вячеслава Федорищева получил среди чиновников наименование «самарская бойня бензопилой». Подробности

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    Польского министра-русофоба заставили соблюдать красные линии

    НАТО жестко одергивает одного из самых агрессивных русофобов Восточной Европы – главу МИД Польши Радослава Сикорского. Он считает «конституционной обязанностью» сбивать с территории Польши российские ракеты в украинском воздушном пространстве. Почему словами Сикорского недовольны даже его коллеги по НАТО и стоит ли воспринимать их всерьез? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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