Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.3 комментария
Зеленский объяснил перестановки в правительстве Украины
Зеленский связал отставки в правительстве Украины с ожиданием «крайне важной осени»
Отставки в украинском правительстве связаны с необходимостью усилить некоторые направления в ожидании «крайне важной для Украины осени», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он добавил, что кадровые перестановки ожидаются также в офисе президента, передает РИА «Новости».
Напомним, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины будет обновлено более чем на половину. Ранее Верховная рада приняла отставку вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной.