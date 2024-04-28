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В Британии разработали план по смещению Сунака
FT: Британские депутаты намерены сместить Риши Сунака
Депутаты Консервативной партии Великобритании разработали план по дестабилизации обстановки в стране, которая может привести к смещению британского премьер-министра Риши Сунака, сообщает The Finanical Times.
Газета пишет, что Сунака ждут проблемы, если консерваторы существенно проиграют на местных выборах, поэтому был разработан план по дестабилизации или смещению премьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Finanical Times.
По данным издания, его реализация начнется, как только объявят результаты выборов в Англии и в Уэльсе. Источники газеты сообщили, что некоторые заговорщики выступают за Бориса Джонсона и Лиз Трасс. По данным опросов общественного мнения, населению не нравится ничего из того, что делает Риши Сунак, пишет газета.
Депутаты рассказали изданию на условиях анонимности, что один из пунктов этого плана – собрать 52 письма от депутатов-консерваторов, чтобы вынести премьер-министру вотум недоверия.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Великобритании не везет с премьер-министрами.