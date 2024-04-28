Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.9 комментариев
Оппозиция Грузии устроила марш против «русского закона» о прозрачности
Радикальная грузинская оппозиция в воскресенье вышла на марш в центре Тбилиси против закона «О прозрачности иностранного влияния», который критикуется Западом при твердом намерении властей принять его ориентировочно в середине мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Оппозиционеры собрали несколько тысяч человек, которые двигаются по проспекту Руставели и скандируют: «Да – Европе! Нет – «русскому закону!». Организаторы назвали сегодняшнюю акцию «Апрельское пробуждение».
«Наши акции протеста – это важнейший акт написания истории народом Грузии. Правящая «Грузинская мечта» – это барьер на пути Грузии в Европу!», – заявила оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили.
По ее словам, «народ Грузии выбрал Европу, а не этот «русский закон».
«Правительство Грузии является пророссийским», – считает депутат.
29 апреля сторонники «Грузинской мечты» проведут митинг в Тбилиси в поддержку закона, ожидается участие десятков тысяч человек.
Ранее в Грузии сочли постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах.