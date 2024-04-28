Оппозиция Грузии устроила марш против «русского закона» о прозрачности

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Оппозиционеры собрали несколько тысяч человек, которые двигаются по проспекту Руставели и скандируют: «Да – Европе! Нет – «русскому закону!». Организаторы назвали сегодняшнюю акцию «Апрельское пробуждение».

«Наши акции протеста – это важнейший акт написания истории народом Грузии. Правящая «Грузинская мечта» – это барьер на пути Грузии в Европу!», – заявила оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили.

По ее словам, «народ Грузии выбрал Европу, а не этот «русский закон».

«Правительство Грузии является пророссийским», – считает депутат.

29 апреля сторонники «Грузинской мечты» проведут митинг в Тбилиси в поддержку закона, ожидается участие десятков тысяч человек.

Ранее в Грузии сочли постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах.