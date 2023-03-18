В Крыму и Севастополе высадили деревья в память о погибших в ВОВ и в честь бойцов СВО

Акция «Сад памяти» в день воссоединения Крыма с Россией стартовала в десяти российских регионах и за рубежом, всего высадят более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой отечественной войны, а также в честь героев СВО.

В Севастополе и Крыму в день воссоединения регионов с России, а также в других южных субъектах нашей страны стартовал четвертый сезон международной акции «Сад памяти». Центральные мероприятия прошли в Севастополе, Симферополе, Нальчике, Луганске, Донецке, Новороссийске и Армавире. Первые зарубежные высадки – в Нью-Дели (Индия) и Ташкенте (Узбекистан). В этом году акция охватит все 89 регионов России и свыше 35 стран, которые уже заявили о своей готовности поддержать акцию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Крыму и Севастополе высаживали деревья не только в память о павших воинах Великой Отечественной войны, но и в честь бойцов СВО. Волонтеров поддерживали артисты. В севастопольском сквере Комбата Неустроева к высадкам присоединились музыкант Родион Газманов и певица Елизавета Долженкова, а также глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдастанов. На центральное мероприятие в Крыму вместе с главой республики Сергеем Аксёновым деревья «Сада памяти» высаживал заслуженный артист России Денис Майданов.

В Симферополе первые памятные деревья высадили на территории бывшего концлагеря «Красный» – в месте массовых расстрелов жертв немецкой оккупации. В годы Великой Отечественной войны здесь погибло свыше 15 тысяч человек.

Участие ЛНР в «Саде памяти» было заявлено еще в прошлом году. Вместе с «Волонтерами Победами», «Волонтерами леса» активисты заложили лес с символичным названием «Поколение героев», высадив на территории Станично-Луганского района в память о защитниках Отечества в годы ВОВ и СВО более 12 тысяч молодых сосен.

В Новороссийске «Сад памяти» стартовал на территории Мемориального комплекса «Источник жизни» в селе Мысхако. Местные жители рассказывают, что в далеком 1943 году здесь находился единственный источник воды, доступный бойцам, сражавшимся с немецкими оккупантами. Волонтеры высади здесь кусты сирени – главный символ победы.

В Нальчике в высадках памятных деревьев в парке Победы приняли участие руководители профильных лесных министерств и ведомств Северо-Кавказского и Южного федеральных округов вместе с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

В этом году на некоторых территориях «Сад памяти» пройдет впервые. В Бердянске Запорожской области местные жители и представители администрации планируют высадить десятки памятных деревьев, следом включился Мелитопольский район: в поселке Приазовском посадят молодые липы. Всего в новых российских субъектах в рамках акции «Сад памяти» в этом году будет высажено более 150 тыс. деревьев.