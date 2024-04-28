В Турции назвали газовые сделки с Россией спасением от энергетического кризиса

Глава Минэнерго Байрактар: Россия помогла Турции избежать кризиса

Tекст: Вера Басилая

Байрактар пояснил, что для энергетической безопасности Анкаре нужно было «откуда-то брать газ», поставки могли быть из Ирана, Азербайджана, России или СПГ из других стран, но необходимо было исходить из конкурентных преимуществ, пишет Financial Times, передает Ura.ru.

По его словам, Турция активно работает над развитием инфраструктуры для приема и хранения СПГ и ищет новых поставщиков, учитывая, что контракты с Россией и Ираном закончатся в 2025 и 2026 году. Он подчеркнул, что Москва остается главным поставщиком трубопроводного газа.

Ранее сообщалось, что Турция решила закупать СПГ у ExxonMobil, чтобы диверсифицировать поставки.